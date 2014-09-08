USDA报告：9月4日止当周美国农作物出口检验报告(表)

投行观点：Continental Resources目标价从58美元下调至53--巴克莱
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路透9月8日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计)：
一周截至日 09/04/2014 08/28/2014 08/28/2014 09/05/2013
初值 修正值 前值
小麦 530,773 774,069 773,041 899,811
燕麦 0 0 0 22
大麦 539 1,666 1,666 174
玉米 1,197,385 884,986 873,195 253,586
高粱 64,019 160,585 158,431 122,890
大豆 173,732 44,967 37,381 68,486
作物年度截至目前检验
本年度 上年度
小麦 7,065,112 10,209,295
燕麦 200 990
大麦 36,451 27,888
玉米 725,552 207,385
高粱 62,305 101,071
大豆 78,588 50,194
注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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