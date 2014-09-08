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货币新闻 | 2014年 9月 8日 星期一 23:03 BJT

USDA报告：9月4日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透9月8日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计)：

一周截至日 09/04/2014 08/28/2014 08/28/2014 09/05/2013

初值 修正值 前值

小麦 530,773 774,069 773,041 899,811

燕麦 0 0 0 22

大麦 539 1,666 1,666 174

玉米 1,197,385 884,986 873,195 253,586

高粱 64,019 160,585 158,431 122,890

大豆 173,732 44,967 37,381 68,486

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 7,065,112 10,209,295

燕麦 200 990

大麦 　 36,451 27,888

玉米 725,552 207,385

高粱 62,305 101,071

大豆 78,588 50,194

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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