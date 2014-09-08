欧洲股市：德国DAX指数一枝独秀收高，其他欧洲股市下跌

* 欧洲股市下跌，受忧虑苏格兰独立公投拖累

* Euro STOXX 50指数跌0.2%，法国CAC指数下滑0.3%

* 但德国DAX指数上涨0.1%，受贸易数据扶助

* 许多交易商对短期走势仍保持谨慎

路透伦敦9月8日 - 德国股市DAX指数 是周一欧洲股市中唯一收高的股指，因乌克兰停火的不确定性和苏格兰独立公投前景未明朗，使投资者态度谨慎。

德国DAX指数收高0.11%，报9,758.03点，较6月底触及10,050.98点的纪录高位仍低约3%。

德国DAX指数跑赢其他欧洲股指，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 下跌0.24%，报3,267.54点；法国CAC指数 回落0.26%，报4,474.93点；英国富时100指数 下滑0.3%，报6,834.77点，受苏格兰公投的不确定拖累。

交易商表示，周一数据显示德国7月贸易顺差为创纪录的222亿欧元(287.2亿美元)，支持德国股市表现。该数据暗示德国在第二季经济意外萎缩后，第三季经济可能反弹。

JNF Capital投资经理Ed Smyth表示，德国DAX指数未来两个月可能回到一万点大关之上的纪录高位。

其他市场人士较为谨慎。他们表示，乌克兰冲突和欧盟对俄罗斯实施的制裁将可能影响德国企业的表现。

“我‘作空’德国DAX指数，我认为德股将回落。”Central Markets Investment Management交易部主管Darren Courtney-Cook说。

一项星期日泰晤士报进行的YouGov民调显示，赞同苏格兰独立的受访者占51%，反对独立的受访者占49%，拥独阵营首次领先。

以苏格兰市场为主的金融股是表现最差的欧洲股票之一。苏格兰独立公投将在9月18日进行。

高盛的股票策略师对欧洲股市维持正面观点。欧洲股市上周攀升，此前欧洲央行意外调降指标再融资利率和其他举措，以支撑欧元区经济。