纽约期市：阿拉比卡咖啡期货下滑，ICE可可期货连跌第五日

路透纽约/伦敦9月8日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一下跌，因短线交易商获利了结，但跌幅受限，因忧虑巴西产量，而ICE可可期货连跌第五日，因英镑下滑。

ICE原糖期货下跌，至逾七个月低位，因供应充足。

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 下跌3.60美分，或1.8%，收报每磅1.9445美元。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-11月罗布斯塔咖啡期货 收跌10美元，或0.5%，报每吨2,069美元。

ICE可可期货扩大近期跌幅，从8月27日触及逾三年高位每吨3,300美元累计下跌7%，分析师和交易员称市场已呈现超买。

ICE-12月可可期货 下跌31美元，或1%，收报每吨3,071美元。该合约连跌第五日，期内累计下跌4.9%，此为1月2日来次月合约最大的五日累计跌幅。交易商表示，加纳卖出少量2015/16年作物，以及英镑兑美元 下跌令可可市场受压。

该合约大跌，令其14日相对强弱指标周一跌至29.1，略呈技术超卖，8月中时为77，呈技术性超买。

Liffe-12月可可期货 跌5英镑，或0.3%，报每吨1,978英镑。

ICE-10月原糖期货 跌0.06美分，或0.4%，收报14.94美分，稍早跌至1月30日来最低的14.93美分。

Liffe-10月白糖期货 跌2.30美元，或0.6%，收报每吨413.60美元，此前跌至413.30美元，也为1月30日来最低。(完)

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