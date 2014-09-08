芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，因霜冻将损害作物的忧虑缓解

路透芝加哥9月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一多数收低，交易商表示，天气预报令市场承压。天气预报令对美国中西部北部地区大部份作物可能遭到霜冻破坏的忧虑缓解。

新作大豆合约受压，也因为现货市场走弱。一些大豆种植地区开始收割，引发一轮零星的大豆销售活动，且为加工商提供急需的大豆压榨供应。

尽管多数大豆合约下跌，但近月9月大豆期货 上涨，因没有合约交割为市场提供了支撑。9月大豆合约将在9月14日到期。

9月大豆期货没有交割，也支撑9月豆粕 ，但远月豆粕合约下跌。

回补空头为即将到期的大豆和豆粕合约提供额外支撑。

豆油期货全面下跌，因需求不旺和供应充足。到期的9月豆油合约有199口交割，令总交割合约增加至2,076口。

分析师预计，美国农业部周一下午公布的报告将显示，大豆生长优良率为72%，和之前一周持平。

11月大豆期货合约 跌13美分，收报每蒲式耳10.08-1/2美元。

12月豆粕合约 下滑6.7美元，收报每短吨342.4美元。12月豆油合约 跌0.34美分，收报32.14美分。

今日CBOT大豆预估成交量为129,146口，豆粕为54,258口，豆油为63,794口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)