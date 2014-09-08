纽约期市：ICE期棉上涨，因短期供应紧张和预期USDA将下调收成预估

国际油市：亚洲石脑油需求依旧良好，托克再度大举买入
路透新加坡4月19日 - 亚洲6月上半月石脑油价格周三较7月上半月价格高出6.25美元/吨，前一日则为高出6美元，因基本面依旧强劲。
路透纽约9月8日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一录得两周半来最大单日升幅，受棉花近期供应紧张提振。
交投最活跃的ICE-12月期棉合约 收涨0.74美分，或1.2%，报每磅65.05美分。
忧虑近期棉花供应，带动上周ICE次月12月棉花合约的价格高于3月期棉。12月合约升水周一小幅走宽至0.32美分，周五升水为0.17美分。
“供应渠道缺乏供应来源，农夫没有卖出，”英国贸易商Plexus Cotton Ltd的风险管理董事Peter Egli说，“市场之前下跌过度。”
澳洲最大的商品预估机构周一称，澳洲2014/15年棉花产量将下降35%，至58万吨的五年低位。
市场广泛预计澳洲棉花产量预估将被下调，因澳洲大部份棉花种植区天气异常干燥。
在周四美国农业部(USDA)公布供需报告前，投资者调整头寸，也为棉花市场提供支撑。市场预计该份报告将小幅下调美国棉花产量预估。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透新加坡4月19日 - 亚洲6月上半月石脑油价格周三较7月上半月价格高出6.25美元/吨，前一日则为高出6美元，因基本面依旧强劲。
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。