纽约期市：ICE期棉上涨，因短期供应紧张和预期USDA将下调收成预估

路透纽约9月8日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一录得两周半来最大单日升幅，受棉花近期供应紧张提振。

交投最活跃的ICE-12月期棉合约 收涨0.74美分，或1.2%，报每磅65.05美分。

忧虑近期棉花供应，带动上周ICE次月12月棉花合约的价格高于3月期棉。12月合约升水周一小幅走宽至0.32美分，周五升水为0.17美分。

“供应渠道缺乏供应来源，农夫没有卖出，”英国贸易商Plexus Cotton Ltd的风险管理董事Peter Egli说，“市场之前下跌过度。”

澳洲最大的商品预估机构周一称，澳洲2014/15年棉花产量将下降35%，至58万吨的五年低位。

市场广泛预计澳洲棉花产量预估将被下调，因澳洲大部份棉花种植区天气异常干燥。

在周四美国农业部(USDA)公布供需报告前，投资者调整头寸，也为棉花市场提供支撑。市场预计该份报告将小幅下调美国棉花产量预估。(完)

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