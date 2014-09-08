美国与加拿大经济指标预测--9月9日-9月16日****

投行观点：Continental Resources目标价从58美元下调至53--巴克莱
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以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
9月8日当周
9月9日(二)
1130 美国NFIB小企业信心指数 8月 -- 95.70
1215 加拿大房屋开工年率(万户) 8月 19.5 20.01
9月10日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 9月5日当周 -- 352.7
再融资指数 -- 1,415.8
1230 加拿大产能利用率 第二季 82.8% 82.5%
1400 美国批发(趸售)库存(较前月) 7月 +0.5% +0.3%
趸售销售(较前月) +0.4% +0.2%
9月11日(四)
1230 加拿大新屋价格(较前月) 7月 +0.2% +0.2%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月6日当周 30 30.2
四周均值(万人) -- 30.3
续请失业金人数(万人) 8月30日当周 248 246.4
1800 美国联邦预算(亿美元) 8月 赤字1,300 赤字950
9月12日(五)
1230 美国进口价格(较前月) 8月 -0.9% -0.2%
出口价格(较前月) -0.2% 持平
1230 美国零售销售(较前月) 8月 +0.6% 持平
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.3% +0.1%
1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 9月初值 83.3 82.5
现况指数 -- 99.8
预期指数 -- 71.3
1400 美国企业库存(较前月) 7月 +0.4% +0.4%
9月15日当周
9月15日(一)
1230 美国纽约联储制造业指数 9月 15.00 14.69
1315 美国工业生产(较前月) 8月 +0.3% +0.4%
制造业产出(较前月) +0.5% +1.0%
产能利用率 79.3% 79.2%
9月16日(二)
1230 加拿大制造业销售(较前月) 7月 -- +0.6%
1230 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 +0.1% +0.1%
(较上年同期) -- +1.7%
核心最终需求PPI(较前月) +0.1% +0.2%
(较上年同期) -- +1.6%
1300 美国整体净资本流动(亿美元) 7月 -- 净流出1,535
外国购买美国公债(亿美元) -- 净卖出208 (完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (编译 许娜；审校 张荻)
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