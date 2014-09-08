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市场报道 | 2014年 9月 9日 星期二 06:36 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--9月9日-9月16日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

9月8日当周

9月9日(二)

1130 美国NFIB小企业信心指数 8月 -- 95.70

1215 加拿大房屋开工年率(万户) 8月 19.5 20.01

9月10日(三)

1100 美国抵押贷款市场指数 9月5日当周 -- 352.7

再融资指数 -- 1,415.8

1230 加拿大产能利用率 第二季 82.8% 82.5%

1400 美国批发(趸售)库存(较前月) 7月 +0.5% +0.3%

趸售销售(较前月) +0.4% +0.2%

9月11日(四)

1230 加拿大新屋价格(较前月) 7月 +0.2% +0.2%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月6日当周 30 30.2

四周均值(万人) -- 30.3

续请失业金人数(万人) 8月30日当周 248 246.4

1800 美国联邦预算(亿美元) 8月 赤字1,300 赤字950

9月12日(五)

1230 美国进口价格(较前月) 8月 -0.9% -0.2%

出口价格(较前月) -0.2% 持平

1230 美国零售销售(较前月) 8月 +0.6% 持平

扣除汽车的零售销售(较前月) +0.3% +0.1%

1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 9月初值 83.3 82.5

现况指数 -- 99.8

预期指数 -- 71.3

1400 美国企业库存(较前月) 7月 +0.4% +0.4%

9月15日当周

9月15日(一)

1230 美国纽约联储制造业指数 9月 15.00 14.69

1315 美国工业生产(较前月) 8月 +0.3% +0.4%

制造业产出(较前月) +0.5% +1.0%

产能利用率 79.3% 79.2%

9月16日(二)

1230 加拿大制造业销售(较前月) 7月 -- +0.6%

1230 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 +0.1% +0.1%

(较上年同期) -- +1.7%

核心最终需求PPI(较前月) +0.1% +0.2%

(较上年同期) -- +1.6%

1300 美国整体净资本流动(亿美元) 7月 -- 净流出1,535

外国购买美国公债(亿美元) -- 净卖出208 (完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 　 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (编译 许娜；审校 张荻)
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