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亚洲 | 2014年 9月 9日 星期二 06:15 BJT

《日本重要政经日程》--9月9日

(除特别说明外，均为GMT时间)

9月8日(一)

2350 - 日本央行公布8月政策会议记录

9月9日(二)

0130 - 30年期公债标售

0500 - 8月消费者信心

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 张荻)
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