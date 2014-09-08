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亚洲 | 2014年 9月 9日 星期二 07:18 BJT

金砖国家：9月8日股汇市收盘纵览

路透9月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月8日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 周一收跌0.17%，报1,094.99点。

中国股汇市：中秋节假期休市。

香港股市：假期前夕恒指收低，投资者追捧中资股题材

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拉美股市：巴西金融市场下跌，因周末巴西爆出涉及主要总统候选人相关政治人物的丑闻，市场对丑闻的影响感到不安。巴西指标圣保罗交易所Bovespa指数 跌2.45%，报59,192.75点。

拉美汇市：巴西雷亚尔下跌，因忧虑巴西总统选举

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南非股市：南非股市下跌，因投资者出于对股票估值的担忧，沽出Barclays Africa 和Shoprite 等指数权重股。指标Top-40绩优股指数 跌0.4%至46,204点。综合指数 下滑0.4%，报51,610点。

南非汇市：南特兑美元走低，因担忧南非基本面

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印度股市：涨逾1%，经过两日盘整后恢复涨势，继续改写纪录高位；外资强劲买盘及油价疲软促使投资者买进HDFC Bank 等蓝筹股。NSE指数 一度上涨1.15%，触及新高8,180.20点；收盘涨1.08%，或87.05点，报8,173.90点，升越8,100点的重要心理关口。指标BSE指数 最高升1.21%，至历史高点27,354.99点；收高1.08%，或293.15点，报27,319.85点。

印度汇市：印度卢比上扬，并触及逾五周高位，因美国就业数据疲于预期，令人预期将有更多外资流入，不过市场发现央行干预，限制进一步上涨。印度卢比兑美元 收报60.29/30，上周五收盘价为60.39/40。

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俄罗斯股市：指标股指 跌0.93%，报1,245.530点；MSCI明晟俄罗斯指数 下滑0.8%，报676.47点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.4%，报37.0695卢布；卢布兑欧元 上涨0.04%，至47.8200卢布。(完) (编译 王丽鑫； 审校 王兴亚)
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