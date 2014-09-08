金砖国家：9月8日股汇市收盘纵览

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
路透9月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月8日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 周一收跌0.17%，报1,094.99点。
中国股汇市：中秋节假期休市。
香港股市：假期前夕恒指收低，投资者追捧中资股题材
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拉美股市：巴西金融市场下跌，因周末巴西爆出涉及主要总统候选人相关政治人物的丑闻，市场对丑闻的影响感到不安。巴西指标圣保罗交易所Bovespa指数 跌2.45%，报59,192.75点。
拉美汇市：巴西雷亚尔下跌，因忧虑巴西总统选举
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南非股市：南非股市下跌，因投资者出于对股票估值的担忧，沽出Barclays Africa 和Shoprite 等指数权重股。指标Top-40绩优股指数 跌0.4%至46,204点。综合指数 下滑0.4%，报51,610点。
南非汇市：南特兑美元走低，因担忧南非基本面
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印度股市：涨逾1%，经过两日盘整后恢复涨势，继续改写纪录高位；外资强劲买盘及油价疲软促使投资者买进HDFC Bank 等蓝筹股。NSE指数 一度上涨1.15%，触及新高8,180.20点；收盘涨1.08%，或87.05点，报8,173.90点，升越8,100点的重要心理关口。指标BSE指数 最高升1.21%，至历史高点27,354.99点；收高1.08%，或293.15点，报27,319.85点。
印度汇市：印度卢比上扬，并触及逾五周高位，因美国就业数据疲于预期，令人预期将有更多外资流入，不过市场发现央行干预，限制进一步上涨。印度卢比兑美元 收报60.29/30，上周五收盘价为60.39/40。
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俄罗斯股市：指标股指 跌0.93%，报1,245.530点；MSCI明晟俄罗斯指数 下滑0.8%，报676.47点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.4%，报37.0695卢布；卢布兑欧元 上涨0.04%，至47.8200卢布。(完) (编译 王丽鑫； 审校 王兴亚)
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。