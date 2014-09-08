《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月8日

国际油市：亚洲石脑油需求依旧良好，托克再度大举买入
路透新加坡4月19日 - 亚洲6月上半月石脑油价格周三较7月上半月价格高出6.25美元/吨，前一日则为高出6美元，因基本面依旧强劲。
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台湾
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(整理 白云)
路透新加坡4月19日 - 亚洲6月上半月石脑油价格周三较7月上半月价格高出6.25美元/吨，前一日则为高出6美元，因基本面依旧强劲。
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。