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亚洲 | 2014年 9月 9日 星期二 06:19 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月8日

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 45.51 +0.29 +0.64 1026022

搜狐 56.02 -0.47 -0.83 318458

网易 88.93 -0.74 -0.83 290767

百度 225.46 -1.24 -0.55 2314805

台湾

台湾积体电路 21.07 -0.11 -0.52 1571723

联电 2.18 -0.01 -0.46 17459

日月光 6.13 +0.02 +0.33 100265

硅品精密 7.37 +0.05 +0.68 992707

和信超媒体 0.96 -0.01 -1.40 19759

友达 4.83 -0.03 -0.62 21724

中华电信 30.81 -0.09 -0.29 7575

台湾国际航电 53.56 +0.29 +0.54 1580300

香港

中国移动 64.89 -0.02 -0.03 217933

中国联通 17.78 -0.14 -0.78 64948

中国电信 66.61 +1.49 +2.29 12208

中芯国际 4.74 +0.06 +1.28 7664

电讯盈科 6.33 -0.02 -0.31 134

(完)

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(整理 白云)
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