《美国上市公司业绩公布日程表》--9月9日至9月16日

投行观点：Continental Resources目标价从58美元下调至53--巴克莱
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汤森路透9月8日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。
公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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9月11日 BMO Q2 2014 The Kroger Co. 0.69 22 0.60
9月12日 BMO Q1 2015 Darden Restaurants 0.31 23 0.53
如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 王颖；审校 白云)
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