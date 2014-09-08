《焦点》阿里巴巴IPO路演首站未披露新讯息，但意外谈及公司治理事宜

马云在活动中即兴谈及此事，令投资者感到意外。

“马云说这是个艰难的决定，时间会证明这一决定是明智的，”一名参与餐会的的投资者说。另外两位从多伦多赶来的投资者表示，他们理解马云这么说的意思，“‘相信我这一次’。”

一位阿里巴巴的发言人拒绝置评。

阿里巴巴IPO是成为今年最热门的上市案之一，获得的投资者关注程度可与2012年Facebook IPO相媲美。

阿里巴巴的吸引力在周一即可见一斑。等候电梯的投资者排成长队，一些人担心无法准时抵达会场，而其他酒店客人则对这一喧闹场面一头雾水。

活动开始时间比预期推迟，以公司介绍视频开场。阿里巴巴执行副主席蔡崇信随后做了幻灯片演示，之后是马云致辞。

阿里巴巴管理层与银行家当天的行程安排得更早。一名公司管理人士向来自六家承销银行的约300名销售人员作了讲解。这六家银行分别是花旗 、瑞士信贷 、德意志银行 、高盛 、摩根大通 和摩根士丹利 ，它们是阿里巴巴IPO的联合账簿管理人。罗斯柴尔德银行则是独立股票顾问。

阿里巴巴预定在IPO中发售共计3.201亿单位ADS，目前正在销售其中的1.231亿单位。包括马云、蔡崇信和雅虎在内的公司股东将出售余下的部分。