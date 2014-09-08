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亚洲 | 2014年 9月 9日 星期二 06:59 BJT

《汇市简讯》欧元/美元趋势目标指向1.2750

2229GMT

* 德国7月贸易顺差意外强劲 ，意大利希望欧盟对预算赤字和债务目标做出调整

* 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧称，央行还有更多工具必要时采取行动

* 欧元/美元亚洲市场开低0.4%，5、10及20日/周移动均线向下

* 偏空型态目标指向1.2755，此为2013年7月低点和区间支撑位

* 纽约市场交投区间上下限1.2881/1.2957为初步支撑/阻力位

* 技术图表：link.reuters.com/pyf82w

(完)

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(编译 王兴亚；审校 白云)
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