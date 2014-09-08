《美债周二展望》公债收益率持稳，乌克兰停火驱散投资人忧虑

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文但内容未有调整)

路透纽约9月8日 -

* 美联储研究显示投资人预计利率保持在低位的时间较联储预期更长

* 交易商关注即将进行的新债标售

* 乌克兰停火驱散投资人忧虑

路透纽约9月8日 - 美国指标公债收益率周一持稳，此前旧金山联储发布的研究结果重燃对美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能会较市场预期更早升息的担忧，且交易商关注本周的公债供应。

根据旧金山联储银行周一发布的一份研究报告，相比美国货币政策制定者自身的预估，投资人预计美联储将维持利率在较低水准更长时间，且升息的速度将更慢。

“这一联储地区对通胀的态度非常温和，所以这确实吸引了市场的注意力，”Wilmington Trust固定收益投资组合经理人Wilmer Stith谈及旧金山联储时表示，“市场和联储认为的升息时机差距可能需要收窄。”

他表示，除了联储的研究外，交易商在消化了上周五发布的逊于预期的美国就业报告后，转为对美国经济成长更为乐观。上周的就业数据导致公债收益率从之前触及的日低回升。

“投资人有时间充分考虑，认识到尽管就业数据令人失望，但仍与经济成长的大背景相一致，”Stith称。

美国劳工部周五公布，8月非农就业岗位增加14.2万个，为八个月最少，预估为增加22.5万个；8月失业率为6.1%，符合预估，平均时薪较前月增长0.2%，也同预估一致。

投资人还表示，对乌克兰和亲俄分离主义者停火协议效力的担忧也减轻，令投资人出脱稍早的避险买盘。

“周五达成的乌克兰停火协议已经生效，”法国兴业银行美国公债交易员Sean Murphy表示。

他还表示，交易商可能出售一些公债，为本周即将进行的供应预留空间。美国财政部周二将发售270亿美元三年期公债，周三和周四将分别发售210亿美元10年期公债和130亿美元30年期公债。

美国10年期公债 跌2/32，收益率报2.47%，上周五尾盘报2.46%。30年期公债 升9/32，收益率由3.24%跌至3.22%。

五年期公债 跌4/32，收益率报1.72%，上周五尾盘报1.69%。

美股道指和标普500指数周一收跌，受累于能源股跌势，Nasdaq指数在雅虎 的带动下小涨。 (完)

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