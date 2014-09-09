《焦点》民调显示苏格兰可能脱英独立，英国股汇债齐下挫

国际油市：油价持稳，此前美国原油库存骤降
路透纽约4月26日 - 油价周三在早盘下跌后反弹，此前美国政府数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，激励了买盘。油价过去几天下跌，因担心尽管产油国减产，但全球供应过剩的局面仍将持续。
英国报纸以大幅标题称，这是近一个世纪前爱尔兰民族主义者脱离英国以来，英国面临的最严重的国内威胁。
在苏格兰，支持统一的苏格兰人警告不要产生恐慌反应，一些投资者表示，因担忧苏格兰独立导致的抛售过度了。
“英镑强劲反弹可能就是因为，‘反对’独立仍然是最有可能的投票结果，”富达投资基金经理Trevor Greetham称。“如果投票结果是“赞成”，那么情况会更糟。”
英股富时100指数 周一最低下跌1.2%，Babcock, 莱斯银行集团 、苏格兰皇家银行 、标准人寿保险公司 ，能源企业SSE 和Weir Group 的跌势拖累大盘。
莱斯银行集团和苏格兰皇家银行等具有大量苏格兰地区风险敞口的银行，其违约担保成本上涨。
银行业消息人士上周告诉路透，如果苏格兰人投票选择独立，莱斯银行集团将考虑将其注册地迁移至伦敦。苏格兰皇家银行亦在研究其选择。
这两家银行曾警告称，如果苏格兰独立，那将对他们的业务构成重大风险，影响他们的融资、税赋及合规成本。
苏格兰民族主义者指责英国政府挥霍了苏格兰的财富，如果苏格兰实现自治的话，将成为全球最富裕的国家之一。
但包括英国三大政党在内的统一派人士指称，如果英国维持统一，那么英国将更强大，苏格兰的独立将带来重大的金融、经济及政治的不确定性。(完)
(编译 白云/王丽鑫/张荻/许娜/于春红; 审校 白云/徐文焰/郑茵)
路透纽约4月26日 - 油价周三在早盘下跌后反弹，此前美国政府数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，激励了买盘。油价过去几天下跌，因担心尽管产油国减产，但全球供应过剩的局面仍将持续。
* 美国政府提议下调企业税 * 美国五年期公债标售需求疲弱 路透纽约4月26日 - 美债价格周三上涨，逆转了过去几日大幅下挫的 走势，因总统特朗普发布的税改计划没什么惊喜。 一周来，一揽子税改计划的细节已经被披露，使得今日发布的计划大 纲缺乏惊喜。 周三，特朗普提议下调对企业税和企业汇回国内的海外利润的税率， 他还要求提高个人应税收入抵扣标准，取消遗产税继承税，简化报税。 但这一揽子计划与预期基本一致，投资者现在聚焦税改计划能否在国 会获得通过，此前医保议案就在众议院搁浅。 “与其说是一个计划，不如说是一些纲要，目前市场对此反应并不热 烈，主要因为计划最终成为法案还有很多工作要做，”Jones Trading首 席市场策略师Michael O'Rourke称。 “市场处于观望态势，看计划如何推进，大部分市场人士确信，最终 的法案与计划将会有天壤之别。” 美国五年期公债标售表现平平，没有给债市投资者留下深刻印象。投 标倍数仅为2.34，低于上月标售时的2.
路透芝加哥4月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆合约周三连续第二日下跌，受累于玉米价格下挫的外溢效应，以及巴西农户卖盘增加的前景。