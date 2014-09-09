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货币新闻 | 2014年 9月 9日 星期二 08:10 BJT

《焦点》民调显示苏格兰可能脱英独立，英国股汇债齐下挫

英国报纸以大幅标题称，这是近一个世纪前爱尔兰民族主义者脱离英国以来，英国面临的最严重的国内威胁。

在苏格兰，支持统一的苏格兰人警告不要产生恐慌反应，一些投资者表示，因担忧苏格兰独立导致的抛售过度了。

“英镑强劲反弹可能就是因为，‘反对’独立仍然是最有可能的投票结果，”富达投资基金经理Trevor Greetham称。“如果投票结果是“赞成”，那么情况会更糟。”

英股富时100指数 周一最低下跌1.2%，Babcock, 莱斯银行集团 、苏格兰皇家银行 、标准人寿保险公司 ，能源企业SSE 和Weir Group 的跌势拖累大盘。

莱斯银行集团和苏格兰皇家银行等具有大量苏格兰地区风险敞口的银行，其违约担保成本上涨。

银行业消息人士上周告诉路透，如果苏格兰人投票选择独立，莱斯银行集团将考虑将其注册地迁移至伦敦。苏格兰皇家银行亦在研究其选择。

这两家银行曾警告称，如果苏格兰独立，那将对他们的业务构成重大风险，影响他们的融资、税赋及合规成本。

苏格兰民族主义者指责英国政府挥霍了苏格兰的财富，如果苏格兰实现自治的话，将成为全球最富裕的国家之一。

但包括英国三大政党在内的统一派人士指称，如果英国维持统一，那么英国将更强大，苏格兰的独立将带来重大的金融、经济及政治的不确定性。(完)

(编译 白云/王丽鑫/张荻/许娜/于春红; 审校 白云/徐文焰/郑茵)
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