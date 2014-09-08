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亚洲 | 2014年 9月 9日 星期二 07:03 BJT

《汇市简讯》美元/日圆趋势型态强劲，下一目标在106.50

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* 美元/日圆亚洲市场开高0.9%，日高连续第七个交易日上升，上行趋势延续

* CitiFX指出昨日成交量低于均值，这令人意外

* 有大量行权价在105.50的美元/日圆期权到期，可能对亚洲盘汇价构成支撑

* 20日波林格区间、5、10及20日/周移动均线上移，确立正面型态

* 2008年10月高点106.54是初步阻力位，目标指向2008年8月高点110.67

* 图表：link.reuters.com/syf82w

(完)

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(编译 王兴亚；审校 白云)
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