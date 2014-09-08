澳新经济指标预测--9月9日-9月16日****

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月8日当周 9月9日(二) 0130 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数 8月 -- 正8.0 企业信心指数 -- 正11 0130 澳洲房屋融资 7月 +1.0% +0.2% 投资性房屋融资 -- -0.3% 9月9日-14日 2200 新西兰REINZ房屋价格指数(较前月) 8月 -- -0.7% (较上年同期) -- +5.9% 9月10日(三) 0030 澳洲消费者信心指数 9月 -- +3.8% 2100 新西兰央行利率决定 -- 3.50% 3.50% 9月11日(四) 2245 新西兰制造业表现指数 8月 -- 53.00 2245 新西兰食品物价指数 8月 -- -0.7% 0130 澳洲就业人数(万人) 8月 增加1.2 减少0.03 全职就业人数(万人) -- 增加1.45 就业参与率 64.8% 64.8% 失业率 6.3% 6.4% 9月12日(五) 0300 新西兰公债外资持有比例 8月 -- +63.1% 9月15日当周 9月15日(一) 暂无重要数据公布(完) 9月16日(二) 2245 新西兰经常帐(亿新西兰元) 第二季 -- 盈余14.1 截至6月30日的年度经常帐 -- 赤字63.2(完)
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。