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亚洲 | 2014年 9月 9日 星期二 07:45 BJT

****澳新经济指标预测--9月9日-9月16日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
            
    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段        预估值      前值 
    
    9月8日当周
        
    9月9日(二)
    0130 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数                  8月             --      正8.0
                          企业信心指数                                  --       正11
    0130  澳洲房屋融资                                  7月           +1.0%     +0.2%
              投资性房屋融资                                            --      -0.3%
    
    9月9日-14日
    2200 新西兰REINZ房屋价格指数(较前月)                8月             --       -0.7%
                            (较上年同期)                                --       +5.9%
    
    9月10日(三)
    0030 澳洲消费者信心指数                             9月             --       +3.8%
    2100 新西兰央行利率决定                             --            3.50%      3.50% 
    
    9月11日(四)
    2245 新西兰制造业表现指数                           8月             --       53.00
    2245 新西兰食品物价指数                             8月             --       -0.7%
    0130 澳洲就业人数(万人)                             8月         增加1.2   减少0.03
              全职就业人数(万人)                                        --    增加1.45
              就业参与率                                              64.8%      64.8%
              失业率                                                   6.3%       6.4%
    
    9月12日(五)
    0300 新西兰公债外资持有比例                         8月             --      +63.1%
    
    9月15日当周
    
    9月15日(一)
    暂无重要数据公布(完)
    
    9月16日(二)
    2245 新西兰经常帐(亿新西兰元)              第二季                   --       盈余14.1
                                 截至6月30日的年度经常帐                --       赤字63.2(完)
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