《焦点》油价跌破100美元，中国贸易商预定超大油轮用于囤积原油

**囤积原油成为交易策略**

由于过去几个月油市走势明显转向，囤积原油再次成为一种交易策略。随着需求疲弱但供应充裕，对近月期约价格构成压力，远期合约已上涨至呈现升水。

在这样的正价差市场架构下，只要储存成本够低，交易商就有诱因在眼下买进石油，之后再卖出远期合约来锁定获利。

伦敦石油咨询机构Energy Aspects周一在报告中说，基于这种交易策略而储存的石油可能已有多达5,000万桶。

7月底至今的船运日程显示出，BP 、雪佛龙(Chevron)等国际大型石油贸易商，以及像瑞士摩科瑞之类的独立大宗商品贸易商，已经在把石油运至南非的一处储油点，或者运至亚洲离岸油轮。

南非可储存4,500万桶石油的Saldanha Bay储油终端，是许多贸易商青睐的储油点。因为当需求浮现时，这里很方便贸易商将石油朝东或朝西运出。

“我们估计约有5,000万桶石油采用海上浮式储存，散布在南非萨尔达尼亚湾至亚洲之间，这一储存量是继2008/09年正价差期间触及峰值之后的最高水平。”Energy Aspects称。