《焦点》油价跌破100美元，中国贸易商预定超大油轮用于囤积原油

国际油市：油价持稳，此前美国原油库存骤降
路透纽约4月26日 - 油价周三在早盘下跌后反弹，此前美国政府数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，激励了买盘。油价过去几天下跌，因担心尽管产油国减产，但全球供应过剩的局面仍将持续。
**囤积原油成为交易策略**
由于过去几个月油市走势明显转向，囤积原油再次成为一种交易策略。随着需求疲弱但供应充裕，对近月期约价格构成压力，远期合约已上涨至呈现升水。
在这样的正价差市场架构下，只要储存成本够低，交易商就有诱因在眼下买进石油，之后再卖出远期合约来锁定获利。
伦敦石油咨询机构Energy Aspects周一在报告中说，基于这种交易策略而储存的石油可能已有多达5,000万桶。
7月底至今的船运日程显示出，BP 、雪佛龙(Chevron)等国际大型石油贸易商，以及像瑞士摩科瑞之类的独立大宗商品贸易商，已经在把石油运至南非的一处储油点，或者运至亚洲离岸油轮。
南非可储存4,500万桶石油的Saldanha Bay储油终端，是许多贸易商青睐的储油点。因为当需求浮现时，这里很方便贸易商将石油朝东或朝西运出。
“我们估计约有5,000万桶石油采用海上浮式储存，散布在南非萨尔达尼亚湾至亚洲之间，这一储存量是继2008/09年正价差期间触及峰值之后的最高水平。”Energy Aspects称。
该机构指出，那或许意味着国际油价将继续下滑，许多贸易商也持此看法。他们认为几乎没有证明原油需求走强的迹象，因为许多炼厂即将开始夏季后的维修期。(完)
路透纽约4月26日 - 油价周三在早盘下跌后反弹，此前美国政府数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，激励了买盘。油价过去几天下跌，因担心尽管产油国减产，但全球供应过剩的局面仍将持续。
* 美国政府提议下调企业税 * 美国五年期公债标售需求疲弱 路透纽约4月26日 - 美债价格周三上涨，逆转了过去几日大幅下挫的 走势，因总统特朗普发布的税改计划没什么惊喜。 一周来，一揽子税改计划的细节已经被披露，使得今日发布的计划大 纲缺乏惊喜。 周三，特朗普提议下调对企业税和企业汇回国内的海外利润的税率， 他还要求提高个人应税收入抵扣标准，取消遗产税继承税，简化报税。 但这一揽子计划与预期基本一致，投资者现在聚焦税改计划能否在国 会获得通过，此前医保议案就在众议院搁浅。 “与其说是一个计划，不如说是一些纲要，目前市场对此反应并不热 烈，主要因为计划最终成为法案还有很多工作要做，”Jones Trading首 席市场策略师Michael O'Rourke称。 “市场处于观望态势，看计划如何推进，大部分市场人士确信，最终 的法案与计划将会有天壤之别。” 美国五年期公债标售表现平平，没有给债市投资者留下深刻印象。投 标倍数仅为2.34，低于上月标售时的2.
路透芝加哥4月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆合约周三连续第二日下跌，受累于玉米价格下挫的外溢效应，以及巴西农户卖盘增加的前景。