美国利率：投资者预计利率维持在低位的时间较FED预期更久--报告

欧元债市：欧元区公债收益率上涨，关注特朗普税改和欧洲央行政策动向
路透周二报导称，欧洲央行(ECB)许多决策者认为有空间在6月会议上传递些许缩减刺激政策的信号。这也打压债市人气，德债收益率短暂触及一个月高位。
“市场人士目前的预估低于(美联储官方)预估中值，包括预计联邦基金利率升息的时间更迟、以及紧缩货币政策步伐更慢，”旧金山联邦储备银行经济学家Jens Christensen和Simon Kwan在研究报告中称。“公众对于未来货币政策走向似乎也较(美联储)官员更加确定。”
这份研究还显示，投资者对于利率前景较美联储决策者更加有把握。这一研究使用了分析师调查的证据、期货合约以及基于互换数据的经济模型。
公众对美联储的预期与决策者自身预期的差距反映了美联储主席叶伦面临的挑战。美联储最终将需要升息，但将尽力操作平稳，以免使经济再次陷入衰退。
尽管叶伦及其他美联储官员一再强调政策将密切随着未来经济数据调整，但周一公布的研究暗示，投资者可能并没有听进去。
美联储下周举行例行决策会议时，将公布新的预估。(完)
(编译 于春红; 审校 戴素萍/李婷仪)
路透周二报导称，欧洲央行(ECB)许多决策者认为有空间在6月会议上传递些许缩减刺激政策的信号。这也打压债市人气，德债收益率短暂触及一个月高位。
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。