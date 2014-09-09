美国利率：投资者预计利率维持在低位的时间较FED预期更久--报告

“市场人士目前的预估低于(美联储官方)预估中值，包括预计联邦基金利率升息的时间更迟、以及紧缩货币政策步伐更慢，”旧金山联邦储备银行经济学家Jens Christensen和Simon Kwan在研究报告中称。“公众对于未来货币政策走向似乎也较(美联储)官员更加确定。”

这份研究还显示，投资者对于利率前景较美联储决策者更加有把握。这一研究使用了分析师调查的证据、期货合约以及基于互换数据的经济模型。

公众对美联储的预期与决策者自身预期的差距反映了美联储主席叶伦面临的挑战。美联储最终将需要升息，但将尽力操作平稳，以免使经济再次陷入衰退。

尽管叶伦及其他美联储官员一再强调政策将密切随着未来经济数据调整，但周一公布的研究暗示，投资者可能并没有听进去。

美联储下周举行例行决策会议时，将公布新的预估。(完)