《中国报摘》--中国证券报9月9日

* 头版头条:

--目前，中国营业税改征增值税已在交通运输、融资租赁、电信业、邮政业等领域完成改革。但在实际操作中，仍需要进一步完善包括准确界定征收范围和抵扣项等操作指引。

* 其他:

--中秋节小长假期间，北京、上海楼市成交量较端午节假期有所回升，但与去年中秋假期相比，成交量下跌仍较明显。中介机构预计，预计9月一线城市楼市成交量将继续温和回升。

--财政部财政科学研究所副所长王朝才指出，新修改的《预算法》并未限定举债主体，省级政府有权在获批的发债额度范围内对辖区内市、县一级政府发债做出安排。

--广东省纪委官方网站近日公布，原易方达基金公司董事长梁棠，因严重违纪被开除党籍。

--贝因美 称，恒天然(Fonterra) 集团拟通过下属全资子公司--恒天然乳品(香港)，以要约方式收购贝因美不高于20,450.4万股股份，占总股本的20%，所需最高资金总额为36.81亿元人民币。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 张喜良)