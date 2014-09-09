日韩经济指标预测--9月9日-9月16日****

全球金市：金价从两周低点反弹，此前特朗普公布税改计划大纲
路透纽约/伦敦4月26日 - 金价周三从两周低点反弹，受回补空头提振，因美国总统特朗普提议下调美国企业税后，美国公债收益率下跌，美元缩减涨幅。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月8日当周 9月9日(二) 0500 日本消费者信心指数 8月 -- 41.5 2350 日本企业物价指数(较前月) 8月 持平 +0.3% (较上年同期) +4.1% +4.3% 2350 日本机械订单(较前月) 7月 +4.0% +8.8% (较上年同期) +0.6% -3.0% 9月10日(三) 2350 日本大型制造业景气判断指数 第三季 -- 负13.9 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超5,037 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超1,107 9月11日(四) 0300 韩国L货供额 7月 -- +7.4% 2300 韩国失业率 8月 -- 3.4% 9月12日(五) -- 韩国央行利率决定 9月 2.25% 2.25% 0430 日本工业生产 7月修正值 -- +0.2% 产能利用率指数 7月 -- -3.3% 9月15日当周 9月14日(日) 2100 韩国出口价格(较上年同期) 8月 -- -9.4% 进口价格(较上年同期) -- -8.5% 9月15日当周 9月15日(一) 暂无重要经济指标公布 9月16日(二) 暂无重要经济指标公布 (完)
路透纽约/伦敦4月26日 - 金价周三从两周低点反弹，受回补空头提振，因美国总统特朗普提议下调美国企业税后，美国公债收益率下跌，美元缩减涨幅。
路透纽约/伦敦4月26日 - 洲际交易所(ICE)指标合约原糖期货周三跌至一年低位，交易量为史上最大，因交易员关注2017/18市场年度收成前景改善，自动卖盘指令在每磅16美分之下被触发。
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