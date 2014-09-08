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亚洲 | 2014年 9月 9日 星期二 07:57 BJT

《全球汇市》美元延续升势，受益于美联储研究报告和英镑颓势

美国旧金山联邦储备银行的一份研究报告显示，投资者认为的升息速度要比美联储成员本身认为的更慢。这提振多头的信心。

“市场对此的解读是，也许对这些预期进行重新消化会更好，”澳洲国民银行资深外汇分析师Emma Lawson说。

美元/日圆 升至六年高点106.09日圆，欧元/美元 跌至14个月低点1.2881美元。在欧洲央行上周四意外推出新一轮刺激措施后，投资者已经对欧元敬而远之。

大宗商品货币亦下跌，澳元/美元 最多跌幅超过1%至0.9276美元，最新报0.9279。

英镑/美元 滑至将近10个月低点1.6092美元，因市场忧虑苏格兰公投结果可能选择脱离英国。
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