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货币新闻 | 2014年 9月 9日 星期二 09:03 BJT

中国货币市场：七天回购开盘报3.09%，上日加权利率3.1979%

路透上海9月9日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周二开盘报在3.09%，上日该期限加权平均利率为3.1979%。具体如下：

今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价

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3.0900% 2.8200% 3.1979%

上周五银行间市场质押式回购总成交金额创下历史新高，至10,876.22亿元人民币，上一交易日为10,645.79亿元。其中，隔夜品种为9,075.21亿元，较上日的8,200.08亿元增逾一成。(完) (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
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