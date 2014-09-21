服务快讯!!汤森路透6165利率指标的管理及计算****

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自1996年以来，汤森路透6165利率指标(Taiwan Secondary Commercial Paper Benchmark)逐渐成为台湾金融市场最重要的利率指标之一。持续提供台湾市场长、短期金融产品，以及衍生性金融商品定价时的参考指标。汤森路透在此声明本公司作为管理方及计算机构，对汤森路透6165利率指标的管理及计算符合IOSCO指标规则(IOSCO Benchmark here)。只要报价家数达到最低5家的门槛，汤森路透将继续以同样的规则计算和发布汤森路透6165利率指标。

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