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亚洲 | 2014年 9月 9日 星期二 08:00 BJT

日本数据：8月M3货币供应额较上年同期增长2.4%--央行

路透东京9月9日 - 日本央行周二公布，日本8月M3货币供应额较上年同期增长2.4%。

下表为货供额数据细目(较上年同期变动初值，单位为百分比，部分前值可能已修正)：

8月 7月 6月 上年8月

M2 +3.0 +3.0 +3.0 +3.8

M3 +2.4 +2.5* +2.5 +3.0

广义流动性 +2.9 +2.9* +2.9* +3.7

注：*为修正数据。

参看完整图表，请浏览日本央行网站：

here (完) (编译 张若琪 审校　戴素萍)
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