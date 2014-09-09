日本数据：8月M3货币供应额较上年同期增长2.4%--央行

全球金市：金价从两周低点反弹，此前特朗普公布税改计划大纲
路透纽约/伦敦4月26日 - 金价周三从两周低点反弹，受回补空头提振，因美国总统特朗普提议下调美国企业税后，美国公债收益率下跌，美元缩减涨幅。
路透东京9月9日 - 日本央行周二公布，日本8月M3货币供应额较上年同期增长2.4%。
下表为货供额数据细目(较上年同期变动初值，单位为百分比，部分前值可能已修正)：
8月 7月 6月 上年8月
M2 +3.0 +3.0 +3.0 +3.8
M3 +2.4 +2.5* +2.5 +3.0
广义流动性 +2.9 +2.9* +2.9* +3.7
注：*为修正数据。
参看完整图表，请浏览日本央行网站：
here (完) (编译 张若琪 审校 戴素萍)
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