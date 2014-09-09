东欧情势：俄罗斯暗示将禁止西方航班飞越其领空，回应新制裁

全球金市：金价从两周低点反弹，此前特朗普公布税改计划大纲
路透纽约/伦敦4月26日 - 金价周三从两周低点反弹，受回补空头提振，因美国总统特朗普提议下调美国企业税后，美国公债收益率下跌，美元缩减涨幅。
欧盟周一表示，当天稍晚将推进实施新措施。此前欧盟暗示新制裁将推迟几天生效，以给俄罗斯时间来展示其正在解决乌克兰冲突。
一位欧盟外交官称，俄罗斯的主要石油生产商和油管运营商Rosneft、Transneft和Gazprom Neft ，都名列不准在欧洲市场筹资或借钱的国企清单。
周五就乌克兰问题达成的停火协议根基不稳固，对说服西方国家俄罗斯正致力解决乌东冲突没有太大帮助。(完) (编译 王丽鑫/张若琪 审校 戴素萍/于春红)
路透纽约/伦敦4月26日 - 金价周三从两周低点反弹，受回补空头提振，因美国总统特朗普提议下调美国企业税后，美国公债收益率下跌，美元缩减涨幅。
路透纽约/伦敦4月26日 - 洲际交易所(ICE)指标合约原糖期货周三跌至一年低位，交易量为史上最大，因交易员关注2017/18市场年度收成前景改善，自动卖盘指令在每磅16美分之下被触发。
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