东欧情势：俄罗斯暗示将禁止西方航班飞越其领空，回应新制裁

欧盟周一表示，当天稍晚将推进实施新措施。此前欧盟暗示新制裁将推迟几天生效，以给俄罗斯时间来展示其正在解决乌克兰冲突。

一位欧盟外交官称，俄罗斯的主要石油生产商和油管运营商Rosneft、Transneft和Gazprom Neft ，都名列不准在欧洲市场筹资或借钱的国企清单。