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亚洲 | 2014年 9月 9日 星期二 08:52 BJT

东欧情势：俄罗斯暗示将禁止西方航班飞越其领空，回应新制裁

欧盟周一表示，当天稍晚将推进实施新措施。此前欧盟暗示新制裁将推迟几天生效，以给俄罗斯时间来展示其正在解决乌克兰冲突。

一位欧盟外交官称，俄罗斯的主要石油生产商和油管运营商Rosneft、Transneft和Gazprom Neft ，都名列不准在欧洲市场筹资或借钱的国企清单。

周五就乌克兰问题达成的停火协议根基不稳固，对说服西方国家俄罗斯正致力解决乌东冲突没有太大帮助。(完) (编译 王丽鑫/张若琪 审校 戴素萍/于春红)
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