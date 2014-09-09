《新兴市场重要经济事件预告》--9月9日-9月16日

(除特别说明外，均为GMT时间)

9月9日(二)

迪拜--Global Finance & Capital Ltd举行的西非投资论坛揭幕。贝宁、布基纳法索及科特迪瓦等国领导人出席。

黑山共和国波德戈里察--欧洲央行国际及欧洲关系主管Frank Moss在欧洲央行与黑山共和国央行合作计划的记者会上讲话。(0900)

9月10日(三)

萨格勒布--克罗地亚央行举行委员会会议。

阿克拉--加纳央行货币政策委员会公布利率决定。(1100)

意大利米兰--欧洲金融界智囊团(Eurofi)2014年金融论坛，主题为“在当前欧盟经济及监管环境下重振增长”(至9月12日)。发言嘉宾包括欧洲央行总裁德拉吉、德国央行委员Andreas Dombret、国际货币基金组织(IMF)欧洲部副主管Paul Mathias Thomsen、西班牙央行总裁林德、法国央行总裁诺亚、欧洲央行执委劳滕施莱格，以及欧洲央行执委科尔等。

9月11日(四)

圣地亚哥--智利央行召开货币政策会议。

马尼拉--菲律宾央行召开货币政策会议。

雅加达--印尼央行举行理事会会议。

贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行执委会会议。

利马--秘鲁央行宣布利率决定。

9月12日(五)

莫斯科--俄罗斯央行公布利率决议。

拉脱维亚里加--2014年里加会议(至9月13日)。发言人包括拉脱维亚总理Laimdota Straujuma、经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚等。

首尔--韩国央行举行货币政策委员会会议。

9月15日(一)

暂无重要经济事件。

9月16日(二)

首尔--韩国企划财政部长官崔炅焕主持首尔外国记者俱乐部午餐新闻简布会，就经济政策发表讲话。(0300)

比勒陀利亚--南非央行开始召开为期三天的货币政策委员会会议。

华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议，料不会公布利率声明。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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