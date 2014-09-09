《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月9日

*工商时报：

--台湾居民海外开户将大幅解禁。据相关人士指出，金管会拟于本周开放台湾本地银行协助客户进行海外分行开户、对保，也就是未来客户不必出国，就能在本地银行据点办理海外存款帐户开户，可大幅提升竞争力及海外获利能力。

--台塑 挥军直接部署美国石化版图。配合美国乙烯原料产能提升，台塑规划100%独资赴美国德州兴建40万吨HDPE新厂，以同业建置水准，投资金额约5亿美元；预计2017年第四季完工，以亚洲、中南美洲为主要销售市场。

--华硕 为迎战在印度来势汹汹的〞红米机〞及〞Android One〞大军来袭，近日导入4.5寸的〞ZenFone 4〞改款机，盼巩固先前销售成绩。华硕执行长沈振来曾透露，在供给量提升后，除9月印度出货量挑战15万支之外，第四季该市场目标订在60万支。

*经济日报：

--两岸货品贸易协议谈判明（10）日再度登场，经济部将抛出确保过去谈判有效、挥别服贸阴霾，与建立后续积极谈判机制三主张。据了解，为争取台湾四大强势产业列入降税清单，台湾将建议在汽车整车、石化两项设定配额，汽车不强攻自主品牌，改争自制率。

--富邦金控 透过多次整并成为金融业转型、升级的指标企业之一，董事长蔡明忠表示，金控打亚洲盃必须先整并，公、民机构并效益最高；未来两岸金融机构也有机会整并，产生的〞混血〞机构可以去打世界盃。

--联发科 今年进攻穿戴市场首战鸣枪，市场传出联发科本月中下旬将携手智慧手表厂商Omate发表首款穿戴产品。不过因市场仍在萌芽期，法人预期联发科的穿戴晶片〞Aster〞今年单月出货量仍难超过百万套，对营收贡献暂不明显。

--苹果 供应链传出缺工警报，两大组装厂鸿海 、和硕 位于大陆的组装基地近期传出工人不足，缺口达一至二成的问题，其他周边零组件厂人力缺口也上看一成。缺工业者将赶在中秋节后大量招工，以利交货。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。