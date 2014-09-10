《中国债券市场每日交易备忘》--9月10日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国财政部280亿元人民币三年期固息国债9:30-10:30招标，利率预测均值3.97% 中金黄金 9亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，中信银行和农行主承 日照港集团10亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AA+/AA)，农行主承 华能国际 30亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，建行主承 山东宏桥新型材料10亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，招行主承 江西投资集团2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，建行主承 广西北部湾港务集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，中行主承 中电投蒙东能源集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，光大银行和国开行主承 圣农发展 4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，招行主承 红豆集团8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，农行主承 上海南汇发展集团8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，建行和中行主承 日照港集团12亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，浙商银行主承 欧亚集团 3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，浦发银行主承 广汽集团 40亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，中行和中金公司主承 昆山经济技术开发区资产经营1亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，建行主承 天津钢管集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，兴业银行主承 河北新合作控股集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，平安银行和中信银行主承 江苏悦达集团20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，光大银行主承 海通证券 20亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，农行/中行等承销 招商证券 18亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，农行/建行等承销 西宁经济技术开发区控股集团6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，中金公司和浦发银行主承 远东国际租赁15亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA)，国开行和工行主承 安徽新华发行集团控股10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，国开行主承 常州投资集团7亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，中信银行主承 北京汽车集团8亿元七年期中票簿记建档(主体评级AAA)，北京银行和浦发银行主承 中外运长航集团20亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，农行和浦发银行主承 华南国际工业原料城深圳公司10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，工行和中行主承 泸州纳溪区国资经营8亿元七年期固息企业债簿记建档(主体评级AA)，华创证券主承 常熟滨江城市建设经营投资8亿元七年期固息企业债簿记建档(主体评级AA)，中信建投证券主承 上海银行10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6601% 上海银行5亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.7501% 台州银行5亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.7000% 宁波银行 10亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.8001% 兴业银行 15亿元三个月期同业存单10:00-11:00招标发行 浦发银行 15亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6700% 中信银行 10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6601% 工商银行 10亿元一个月期同业存单10:00-11:00招标发行 平安银行 10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6803% 平安银行5亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.7501% 平安银行5亿元九个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.8000% 包商银行5亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.7501% ============================================================================ 二、新债上市： 重庆市万盛经济技术7亿元七年期固息债1480364，票面利率6.95% 重庆市空港新城13亿元七年期固息债1480458，票面利率6.84% 上海张江集团20亿元一年期短融041469046，票面利率5.04% 华谊传媒 3亿元一年期短融041462038，票面利率5.50% 广州港7亿元一年期短融041459061，票面利率4.90% ============================================================================ 三、缴款： 进出口行60亿元一年期固息债140357，票面利率4.2564% 进出口行60亿元五年期固息债140358，票面利率4.89% 农发行60亿元一年期固息增发债140443，发行价格100.23元 醴陵国有资产投资3亿元七年期固息债1480488，票面利率7.18% *仁寿县资产经营12亿元七年期固息债1480498，票面利率8.66% 天津保税区投资控股集团16.5亿元一年期短融 重庆江北嘴中央商务区投资集团10亿元一年期短融 泰州市交通产业集团5亿元一年期短融 北京汽车4亿元七年期中票 玖龙纸业(天津)公司4亿元三年期中票 重庆旅游投资集团5亿元七年期中票 钱江水利 2亿元五年期中票 中国港中旅集团26亿元七年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 中国中冶 35亿元六个月期超短融011424002到期兑付，票面利率5.6% 南昌市政公用投资控股公司5亿元一年期短融041353059到期兑付，票面利率5.5% 申能股份 15亿元一年期短融041355031到期兑付，票面利率4.72% 新希望 10亿元一年期短融041361041到期兑付，票面利率5.5% 恒星科技 2.5亿元一年期短融041364035到期兑付，票面利率8% 宏润建设 2.2亿元一年期短融041370002到期兑付，票面利率7.38% 财政部149.58亿元三年期储蓄国债111714到期兑付，票面利率5.58% 北大方正集团10亿元两年期中票1282325到期兑付，票面利率5.00% 国泰君安证券20亿元三个月期短融1490113到期兑付，票面利率4.4% 中信银行 10亿元三个月期同业存单111408007到期兑付，发行价98.84元 10央票79续 1001079N付息 10农发10 100410付息 10新希望MTN2 1082157付息 11储蓄15 111715付息 12储蓄11 121711付息 12储蓄12 121712付息 12饶城投债 1280276付息 12巴州库城债 1280277付息 12株高科债 1280278付息 12方正MTN3 1282326付息 12陕有色MTN1 1282327付息 12神华MTN2 1282328付息 13渝大晟债 1380260付息 13梅州债 1380265付息 13地方债10 139110付息 13隆鑫MTN002 101351013付息 13皖经建MTN001 101364004付息 13连城投MTN001 101364005付息 ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国总理李克强周二利用夏季达沃斯论坛解疑释惑：今年经济主要预期指标能够完成，坚持定向调控的政策 定力同时，在结构性改革方面有所作为。今年8月末广义货币供应量M2同比增速只有12.8%，在控制范围之内。中 国还会继续坚持稳健的货币政策，在稳定总量的同时要进行结构性调控。 --浦发银行行长朱玉辰周二表示，该行优先股发行方案已经获得银监会批准，拟年内先行完成150亿元人民币 的发行，另外拟将营收中的公司业务占比从现行的70%降低到60%，同时提升零售和资金业务的占比。 9/11公布8月工业生产者出厂价格指数(PPI) (7月-0.9%) 居民消费价格指数(CPI) (7月2.3%) 9/13公布8月固定资产投资(不含农户) (1-7月17.0%) 社会消费品零售总额 (7月12.2%) 工业增加值 (7月9.0%) 房地产投资和销售情况月度报告 9/18公布8月70个大中城市住宅销售价格月度报告 9/23公布9月汇丰中国制造业PMI初值 (8月初值50.3) 9/27公布1-8月规模以上工业企业利润 9/30公布9月汇丰制造业PMI终值 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 康熙泽/边竞；审校 李宏薇/丁淑琴)