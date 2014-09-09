重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(9月1日-5日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元即期 本周宽幅振荡后收升0.03%。周间客盘结汇偏强，但来自 中资大行的购汇时有出现，使得成交在6.14元附近长时间胶着。周四晚欧洲央行意外调降利 率后美元指数大幅飙升，但并未明显影响境内企业结汇方向。短期内在多空因素的共同影响 下，6.13-14元的区间盘整可能持续。 公开市场操作: --银行间资金面月初重回宽松局面，虽然中国央行公开市场正回购回笼力度加码，但在到 期量对冲下，全周仍实现连续第四周小幅净投放。市场人士表示，虽然当周流动性宽松，但 央行仍维持资金投放，显示在宏观经济结构化改革稳步推进时期，维持市场稳健平衡运行是 目前政策最大的出发点。 他们并认为，短期来看货币政策大幅转向概率并不大，监管层维持定向宽松的总基调还 将延续，只是配合经济托底转型而有望更多倚重非公开价格调控方式，引导融资成本进一步 下行的可能性仍在增大。 债市: --中国银行间市场当周多数时间现券收益率微幅波动，其间仅在8月信贷可能明显好于预 期冲击下，曲线一度增陡。目前市场关注点集中在下周将公布的多项本土经济数据，欧洲意 外降息等外部措施实际影响有限。 票据: --中国票据市场当周转贴利率稳中趋升。交易人士称，月初资金面整体偏宽松，不过季末 时点渐行渐近，调整信贷规模因素开始作用，场内出票力度不小；且机构预期受调规模压力 影响，短期转贴利率上升的概率更大。 股市: --当周沪综指 涨势强劲，当周累计涨4.93%，录得19个月来最大周升幅。新股申购 资金解冻后资金面趋宽松，再加上政策面偏暖，大盘本周连续五日上涨，轻松突破2,250点 附近的前期密集成交区域及2,300点整数关口两道阻力位，周五沪综指收报2,326.432点，为 17个半月来收盘新高。 期市: --上期所沪铜主力合约 当周窄幅区间震荡，中枢略有下移。中国和欧洲制造业增 长放缓，点燃央行不得不放松政策预期，而欧洲央行周四降息，且幅度超市场预期，给铜价 上涨提供动力，铜价有望向上突破当前的区间整理行情。本周末报价49,830元/吨。 --上期所期金主力合约 当周下跌2.0%，盘中一度跌至三个月低位，国际金价本 周可能录得5月以来最大周跌幅，因强势美元和对美国经济的乐观态度促使投资者卖出黄金 ，而欧洲央行（ECB）推出新一轮刺激政策，并承诺如有必要会采取更多措施，将进一步推 升美元指数，继续打压金价。本周末报价251.4元/克。(完) (整理 李文科/李然/李宏薇; 审校 林高丽)