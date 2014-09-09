《中国重要政经日程》--9月9日

==========================近期重要政经日程==========================

9/10（周三）

--国务院总理李克强将于9月10日出席在天津举行的世界经济论坛2014年新领军者年会（又称“夏季达沃斯论坛”）开幕式并发表特别致辞。

--国务院副总理马凯将于9月10日至16日赴英国同奥斯本财政大臣共同主持第六次中英经济财金对话、赴法国同萨班财政和公共账目部长共同主持第二次中法高级别经济财金对话。

--2014中国国际黄金大会在北京召开，至12日。

--2014天津夏季达沃斯论坛开幕，至12日。

9/11（周四）

*--2014中国国际石油化工大会在天津市举行，至周五

9/12（周五）

*--第八届中国-拉美企业家高峰会在湖南长沙举行，周六

9/18（周四）

--第五届中国海洋油气工程峰会在上海举行，至19日。

9/19（周五）

--由新金融联盟、阿曼波联合公司及天津市人民政府联合主办的首届“全球租赁业竞争力论坛”将于9月19日、20日在天津举行。

10/26（周日）

--2014中国-拉美经贸合作论坛，至27日。

11月

--APEC第22次领导人非正式会议在北京举行，主题是“共建面向未来的亚太伙伴关系”。

11/19（周三）

--CDMC第五届互联网金融与支付创新会议在上海举行，会议议期至21日。

注: * 代表新增日程