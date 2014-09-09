《中国重要政经日程》--9月9日

全球金市：金价从两周低点反弹，此前特朗普公布税改计划大纲
路透纽约/伦敦4月26日 - 金价周三从两周低点反弹，受回补空头提振，因美国总统特朗普提议下调美国企业税后，美国公债收益率下跌，美元缩减涨幅。
==========================近期重要政经日程==========================
9/10（周三）
--国务院总理李克强将于9月10日出席在天津举行的世界经济论坛2014年新领军者年会（又称“夏季达沃斯论坛”）开幕式并发表特别致辞。
--国务院副总理马凯将于9月10日至16日赴英国同奥斯本财政大臣共同主持第六次中英经济财金对话、赴法国同萨班财政和公共账目部长共同主持第二次中法高级别经济财金对话。
--2014中国国际黄金大会在北京召开，至12日。
--2014天津夏季达沃斯论坛开幕，至12日。
9/11（周四）
*--2014中国国际石油化工大会在天津市举行，至周五
9/12（周五）
*--第八届中国-拉美企业家高峰会在湖南长沙举行，周六
9/18（周四）
--第五届中国海洋油气工程峰会在上海举行，至19日。
9/19（周五）
--由新金融联盟、阿曼波联合公司及天津市人民政府联合主办的首届“全球租赁业竞争力论坛”将于9月19日、20日在天津举行。
10/26（周日）
--2014中国-拉美经贸合作论坛，至27日。
11月
--APEC第22次领导人非正式会议在北京举行，主题是“共建面向未来的亚太伙伴关系”。
11/19（周三）
--CDMC第五届互联网金融与支付创新会议在上海举行，会议议期至21日。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 李然; 审校 康熙泽)
路透纽约/伦敦4月26日 - 金价周三从两周低点反弹，受回补空头提振，因美国总统特朗普提议下调美国企业税后，美国公债收益率下跌，美元缩减涨幅。
路透纽约/伦敦4月26日 - 洲际交易所(ICE)指标合约原糖期货周三跌至一年低位，交易量为史上最大，因交易员关注2017/18市场年度收成前景改善，自动卖盘指令在每磅16美分之下被触发。
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