《全球重要经济事件一览表》--9月9日--9月16日

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9月9日(二)

华盛顿--美国财长杰克卢、商务部长普里茨克和副财长拉斯金将在基础设施投资峰会上发言。

华盛顿 - 美联储理事塔鲁洛和其他银行官员在参议员金融委员会就华尔街改革作证(1400)。

美国罗利--美国财政部长法律顾问Michael Stegman在2014年美国抵押贷款会议上发言(1715)。

伦敦--英国央行首席经济学家霍尔丹在商业经济学家协会上发表演讲，主题“付出之后，我们获得的回报有多少”。(1700)

伦敦--英国央行总裁卡尼在英国职工联合工会(Trades Union Congress)就薪资问题发表讲话

德国汉堡--德国央行理事Andreas Dombret在一次会议上讲话(1800)。

波德戈里察--欧洲央行负责国际与欧洲关系的主管Frank Moss在有关出台欧洲央行与黑山央行合作计划的记者会上讲话(0900)。

9月10日(三)

日本金泽--日本央行副总裁岩田规久男在新闻发布会上发表讲话。(0500)

法兰克福--欧洲央行执委会成员莫尔许和德国央行副总裁Claudia Buch在德国时代周报举行的会议上发表关于银行业监管的讲话。(1400)

意大利米兰--欧洲金融界智囊团(Eurofi)2014年金融论坛，主题为“在当前欧盟经济及监管环境下重振增长”(至9月12日)。发言嘉宾包括欧洲央行总裁德拉吉、德国央行委员Andreas Dombret、国际货币基金组织(IMF)欧洲部副主管Paul Mathias Thomsen、西班牙央行总裁林德、法国央行总裁诺亚、欧洲央行执委劳滕施莱格，以及欧洲央行执委科尔等。

9月11日(四)

惠灵顿--新西兰央行宣布货币政策声明和官方指标利率。

9月12日(五)

里加--2014年度里加会议(至9月13日)。发言嘉宾包括：拉脱维亚总理斯特劳尤马(Laimdota Straujuma)、经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚、挪威国防大臣索雷德(Eriksen Soreide)和波兰国防部长谢莫尼亚克(Tomasz Siemoniak)等。

9月13日(六)

米兰--欧盟成员国财长和央行官员在米兰召开会议。

9月15日(一)

暂无重要经济事件预告。

9月16日(二)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两日的利率会议(至9月17日)。

日本大阪--日本央行总裁黑田东彦在记者会上讲话。

赫尔辛基--欧洲央行管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁就货币政策和全球经济举行记者会(0800)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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