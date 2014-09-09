《台湾重要政经日程》--9月9日

全球金市：金价从两周低点反弹，此前特朗普公布税改计划大纲
路透纽约/伦敦4月26日 - 金价周三从两周低点反弹，受回补空头提振，因美国总统特朗普提议下调美国企业税后，美国公债收益率下跌，美元缩减涨幅。
===================今日重要政经消息=============================
9/9(二)
--16:00 财政部公布8月出口金额数据，上月为年增5.8%。
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9/10(三) *--13:30 台积电 公布8月营收。 *--14:30 瑞信2014亚洲论坛说明会。
9/12(五)
--12:00 央行标售两年期存单，金额预计为200亿台币。
9/22(一)
-- 8:30 主计总处公布8月季调失业率，上月为3.95%。
--16:00 经济部公布8月外销订单，上月年增率为5.7%。
9/23(二)
--12:30 央行代财政部标售103/13期公债金额预定400亿台币，年期为10年期。
--16:00 经济部公布8月工业生产指数，上月年增率为6.08%。
9/25(四)
-- 央行召开第三季全体理监事会议。
--16:10 央行公布8月M2年增率，上月为年增5.63%。
10/6(一) *--16:10 央行公布9月末外汇存底，上月底为4,230.66亿美元。
10/7(二) *--8:30 主计总处公布9月消费者物价指数(CPI)，上月为年增2.07%。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
11/20(四)
--16:10 央行公布第三季经常帐，上季初值为顺差164.7亿美元。
11/29(六)
--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。
注：*代表新增内容。(完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
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路透纽约/伦敦4月26日 - 洲际交易所(ICE)指标合约原糖期货周三跌至一年低位，交易量为史上最大，因交易员关注2017/18市场年度收成前景改善，自动卖盘指令在每磅16美分之下被触发。
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