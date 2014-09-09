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货币新闻 | 2014年 9月 9日 星期二 09:19 BJT

中国公开市场：今日进行150亿元正回购操作，期限14天--业内人士

路透上海9月9日 - 业内人士周二透露，中国央行公开市场今日将进行150亿元人民币正回购操作，期限14天。

上周央行公开市场正回购回笼力度加码，但在到期量对冲下，全周仍实现连续第四周小幅净投放。市场人士表示，虽然当周流动性宽松，但央行仍维持资金投放，显示在宏观经济结构化改革稳步推进时期，维持市场稳健平衡运行是目前政策最大的出发点。

据路透计算，本周公开市场仅200亿元正回购到期，无央票到期。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。

另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，二季度则未开展SLF，期末SLF余额为零。(完)

**央行公开市场相关报导

**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)
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