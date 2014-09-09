全球金市：现货金徘徊在三个月低位附近，受累于美元走强

旧金山联邦储备银行周一发表的研究报告显示，投资者预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)维持利率在低位的时间较美联储自身的预期更久，而且仅会更缓慢升息。

若苏格兰本月公投结果支持独立，独立的苏格兰可对英国310吨黄金储备提出部份权利要求，对英国的黄金和其他资产进行所有权协商。

投资者亦观望乌克兰地缘政治紧张形势的发展。俄罗斯周一暗示，可能禁止西方航班飞越其领空，作为对欧盟针对乌克兰危机新制裁的“不对称”回应。

实货市场消息方面，美国造币局表示，由于需求大幅减少，10月1日后将停止接受American Eagle白金币的交易员订单，并计划明年为投资者铸造的白金币也将减少。(完)

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