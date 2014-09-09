《中国报摘》--其他报纸重要消息9月9日

全球金市：金价从两周低点反弹，此前特朗普公布税改计划大纲
路透纽约/伦敦4月26日 - 金价周三从两周低点反弹，受回补空头提振，因美国总统特朗普提议下调美国企业税后，美国公债收益率下跌，美元缩减涨幅。
**上海证券报**
--据悉，深圳证券交易所今日启动首场期权产品仿真测试。测试标的为三只ETF期权和三只股票期权。
**第一财经日报**
--据悉监管部门已于近日下发《中国信托业保障基金管理办法》(征求意见稿)，最快于下月推出。另外，中国信托业保障基金的筹备小组已经组建完毕，组长由来自信达资产管理公司的一名高管担任。
**金融时报**
--中国经济进入“新常态”，经济增长将不太可能维持此前30多年的高速度，创新将成为经济增长的重要推动力。与此同时，楼市风险、地方债务风险和金融风险将变得更加突出。高效率、低成本、可持续的中高速增长将成为经济“新常态”的基本特征。
--尽管上半年财政和货币政策在稳增长方面空间有所透支，指望货币政策继续宽松难度较大，下半年财税部门则可以围绕降成本，面向“三农”和小微企业，进行定向减税。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透纽约/伦敦4月26日 - 金价周三从两周低点反弹，受回补空头提振，因美国总统特朗普提议下调美国企业税后，美国公债收益率下跌，美元缩减涨幅。
路透纽约/伦敦4月26日 - 洲际交易所(ICE)指标合约原糖期货周三跌至一年低位，交易量为史上最大，因交易员关注2017/18市场年度收成前景改善，自动卖盘指令在每磅16美分之下被触发。
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