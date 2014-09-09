《中国报摘》--其他报纸重要消息9月9日

--据悉，深圳证券交易所今日启动首场期权产品仿真测试。测试标的为三只ETF期权和三只股票期权。

--据悉监管部门已于近日下发《中国信托业保障基金管理办法》(征求意见稿)，最快于下月推出。另外，中国信托业保障基金的筹备小组已经组建完毕，组长由来自信达资产管理公司的一名高管担任。

--中国经济进入“新常态”，经济增长将不太可能维持此前30多年的高速度，创新将成为经济增长的重要推动力。与此同时，楼市风险、地方债务风险和金融风险将变得更加突出。高效率、低成本、可持续的中高速增长将成为经济“新常态”的基本特征。