版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 9日 星期二 09:02 BJT

《汇市简讯》获利了结推动欧元/澳元反弹，但趋势仍向下

0047GMT

* 利差交易出现一波获利了结操作，推动欧元/澳元开盘上扬0.6%

* 澳洲国民银行(NAB)企业信心指数是一个温和的风险事件，数据稍后公布

* 尽管汇价反弹，5、10及20日/周移动均线下行

* 波林格区间走扩确立偏空型态，目标指向2012/14年升势的50%回档位1.3718

* 依然倾向于下行

* 图表：link.reuters.com/zyf82w

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王兴亚；审校 张荻)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐