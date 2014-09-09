《汇市简讯》获利了结推动欧元/澳元反弹，但趋势仍向下

全球金市：金价从两周低点反弹，此前特朗普公布税改计划大纲
路透纽约/伦敦4月26日 - 金价周三从两周低点反弹，受回补空头提振，因美国总统特朗普提议下调美国企业税后，美国公债收益率下跌，美元缩减涨幅。
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* 利差交易出现一波获利了结操作，推动欧元/澳元开盘上扬0.6%
* 澳洲国民银行(NAB)企业信心指数是一个温和的风险事件，数据稍后公布
* 尽管汇价反弹，5、10及20日/周移动均线下行
* 波林格区间走扩确立偏空型态，目标指向2012/14年升势的50%回档位1.3718
* 依然倾向于下行
(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王兴亚；审校 张荻)
路透纽约/伦敦4月26日 - 金价周三从两周低点反弹，受回补空头提振，因美国总统特朗普提议下调美国企业税后，美国公债收益率下跌，美元缩减涨幅。
路透纽约/伦敦4月26日 - 洲际交易所(ICE)指标合约原糖期货周三跌至一年低位，交易量为史上最大，因交易员关注2017/18市场年度收成前景改善，自动卖盘指令在每磅16美分之下被触发。
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