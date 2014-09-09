芝加哥期市：玉米期货连续第二天下跌，因霜冻忧虑缓解

国际油市：油价持稳，此前美国原油库存骤降
路透纽约4月26日 - 油价周三在早盘下跌后反弹，此前美国政府数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，激励了买盘。油价过去几天下跌，因担心尽管产油国减产，但全球供应过剩的局面仍将持续。
12月小麦期货 跌0.4%，至每蒲式耳5.31-1/2美元，周一收低0.3%。
Commodity Weather Group预计，周五早上在达科他州东部将有零星霜冻的情况，周六凌晨将在明尼苏达州东部、威斯康星州和爱荷华州东北部出现霜冻。
美国中西部的南部正在进行收割的报告亦打压市场，现货交易商报告称，伊利诺伊州中部每英亩玉米单产为220至250蒲式耳。
密西西比河三角洲及中西部的南部大豆产量报告亦较强劲。
在美国农业部周四公布最新月度产量预估前，路透调查的分析师预计政府将上调本已处于单产纪录高位的预估，目前政府预计玉米单产为每英亩167.4蒲式耳，大豆单产预估为45.4蒲式耳。
美国农业部预计玉米优良率为74%，符合分析师预期。
大豆优良率持稳于72%，与预期相符。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 531.50 -2.00 -0.37% -0.70% 551.40 45
CBOT玉米 347.50 -0.75 -0.22% -2.39% 365.73 33
CBOT大豆 1006.50 -2.00 -0.20% -1.47% 1048.23 45
CBOT稻米 $12.45 $0.00 +0.00% -0.36% $12.80 18
美国原油 $92.97 $0.31 +0.33% -0.34% $95.96 41
汇率
欧元/美元 $1.289 $0.000 -0.04% -0.46%
美元/澳元 0.928 0.000 +0.03% -1.01%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 许娜/于春红; 审校 戴素萍/李春喜)
路透纽约4月26日 - 油价周三在早盘下跌后反弹，此前美国政府数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，激励了买盘。油价过去几天下跌，因担心尽管产油国减产，但全球供应过剩的局面仍将持续。
* 美国政府提议下调企业税 * 美国五年期公债标售需求疲弱 路透纽约4月26日 - 美债价格周三上涨，逆转了过去几日大幅下挫的 走势，因总统特朗普发布的税改计划没什么惊喜。 一周来，一揽子税改计划的细节已经被披露，使得今日发布的计划大 纲缺乏惊喜。 周三，特朗普提议下调对企业税和企业汇回国内的海外利润的税率， 他还要求提高个人应税收入抵扣标准，取消遗产税继承税，简化报税。 但这一揽子计划与预期基本一致，投资者现在聚焦税改计划能否在国 会获得通过，此前医保议案就在众议院搁浅。 “与其说是一个计划，不如说是一些纲要，目前市场对此反应并不热 烈，主要因为计划最终成为法案还有很多工作要做，”Jones Trading首 席市场策略师Michael O'Rourke称。 “市场处于观望态势，看计划如何推进，大部分市场人士确信，最终 的法案与计划将会有天壤之别。” 美国五年期公债标售表现平平，没有给债市投资者留下深刻印象。投 标倍数仅为2.34，低于上月标售时的2.
路透芝加哥4月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆合约周三连续第二日下跌，受累于玉米价格下挫的外溢效应，以及巴西农户卖盘增加的前景。