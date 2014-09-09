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货币新闻 | 2014年 9月 9日 星期二 09:20 BJT

芝加哥期市：玉米期货连续第二天下跌，因霜冻忧虑缓解

12月小麦期货 跌0.4%，至每蒲式耳5.31-1/2美元，周一收低0.3%。

Commodity Weather Group预计，周五早上在达科他州东部将有零星霜冻的情况，周六凌晨将在明尼苏达州东部、威斯康星州和爱荷华州东北部出现霜冻。

美国中西部的南部正在进行收割的报告亦打压市场，现货交易商报告称，伊利诺伊州中部每英亩玉米单产为220至250蒲式耳。

密西西比河三角洲及中西部的南部大豆产量报告亦较强劲。

在美国农业部周四公布最新月度产量预估前，路透调查的分析师预计政府将上调本已处于单产纪录高位的预估，目前政府预计玉米单产为每英亩167.4蒲式耳，大豆单产预估为45.4蒲式耳。

美国农业部预计玉米优良率为74%，符合分析师预期。

大豆优良率持稳于72%，与预期相符。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 531.50 -2.00 -0.37% -0.70% 551.40 45

CBOT玉米 347.50 -0.75 -0.22% -2.39% 365.73 33

CBOT大豆 1006.50 -2.00 -0.20% -1.47% 1048.23 45

CBOT稻米 $12.45 $0.00 +0.00% -0.36% $12.80 18

美国原油 $92.97 $0.31 +0.33% -0.34% $95.96 41

汇率

欧元/美元 $1.289 $0.000 -0.04% -0.46%

美元/澳元 0.928 0.000 +0.03% -1.01%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 许娜/于春红; 审校 戴素萍/李春喜)
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