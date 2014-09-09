金属期市：伦铜因中国央行定向宽松预期持稳，期镍守在近两个月高位

全球金市：金价从两周低点反弹，此前特朗普公布税改计划大纲
路透纽约/伦敦4月26日 - 金价周三从两周低点反弹，受回补空头提振，因美国总统特朗普提议下调美国企业税后，美国公债收益率下跌，美元缩减涨幅。
LME期镍 周一触及7月3日以来高点19,940美元，若突破当时的高位19,990美元，则上看5月20日以来高点。
中国8月份外贸数据延续“外暖内冷”的格局，萎靡不振的内需让进口降幅进一步放大，导致贸易顺差在7月创出单月历史新高后，8月继续刷新这一纪录并接近500亿美元。进口持续下降反映中国内需疲弱背后经济增长动力的不足，稳增长政策仍需加力。
德国7月贸易顺差达到创纪录的222亿欧元，暗示该国经济在经历第二季的意外萎缩后，第三季或将实现强劲反弹。
一项终止未加工矿石出口的议案在菲律宾下议院获得阶段性批准，这是该国旨在提高矿产资源价值的两项议案之一。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/郑茵; 审校 徐文焰/李春喜)
路透纽约/伦敦4月26日 - 金价周三从两周低点反弹，受回补空头提振，因美国总统特朗普提议下调美国企业税后，美国公债收益率下跌，美元缩减涨幅。
路透纽约/伦敦4月26日 - 洲际交易所(ICE)指标合约原糖期货周三跌至一年低位，交易量为史上最大，因交易员关注2017/18市场年度收成前景改善，自动卖盘指令在每磅16美分之下被触发。
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