金属期市：伦铜因中国央行定向宽松预期持稳，期镍守在近两个月高位

LME期镍 周一触及7月3日以来高点19,940美元，若突破当时的高位19,990美元，则上看5月20日以来高点。

中国8月份外贸数据延续“外暖内冷”的格局，萎靡不振的内需让进口降幅进一步放大，导致贸易顺差在7月创出单月历史新高后，8月继续刷新这一纪录并接近500亿美元。进口持续下降反映中国内需疲弱背后经济增长动力的不足，稳增长政策仍需加力。

德国7月贸易顺差达到创纪录的222亿欧元，暗示该国经济在经历第二季的意外萎缩后，第三季或将实现强劲反弹。

一项终止未加工矿石出口的议案在菲律宾下议院获得阶段性批准，这是该国旨在提高矿产资源价值的两项议案之一。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金