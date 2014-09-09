《交易视点》资金面不确定性下降，中国债市有望继续走强--中信证券

路透上海9月9日 - 中国中信证券 最新债券市场周报认为，中国经济可能再次面临下行压力，对债券市场来说，资金面的不确定性下降，随着经济数据逐渐公布，市场可能仍有继续走强的空间。

前瞻地看，近期公布的PMI和进出口数据显示外需有所回落而内需仍然疲弱。从发电量数据来看，本周即将公布的8月份的工业增速可能创年内新低；加上近期CPI仍将低位徘徊，预计央行将维持资金面处于相对宽松，定向宽松的货币政策有望进一步强化。

在此情况下，对交易型机构而言，建议把握机会进行波段操作；对配置型机构而言，金融债品种仍具备一定的相对价值优势。

**广义基金大幅增持二级资本工具**

上周中债登公布的数据显示，8月份中债登债券总托管量达28万亿，环比增加4622亿，其中利率债存量总计增加1945亿元，较7月少增约1200亿，主要受国债和地方政府债托管量新增规模下降的影响。

分机构来看，8月商业银行和广义基金持仓量环比上升，二者为利率债的增持主力，后者更是大幅增持约1279亿二级资本工具，而证券公司和保险机构持仓量环比下降。

**出口增速回落、进口仍显疲弱**

8月份出口同比增速从上月的14.5%下滑至9.4%，略超出我们预期的8%；进口同比增速进一步下滑至-2.4%，略低于我们-0.1%的预期；

由于进口持续疲弱，8月份顺差达到498亿美元，创下了十年来的新高，结合近期人民币升值动能明显加强，预计8月份的外汇占款有望温和改善。

从环比数据来看，出口金额的环比增速由正转负，趋势环比也在高位小幅回落，考虑到更偏重于出口企业的汇丰PMI指数较前月大幅回落1.5个百分点至50.2，汇丰PMI的新出口订单指数也下滑了0.7个百分点至51.9，我们认为外需较7月份有所放缓，7月份14.5%的出口增速为近期高位。

进口金额的趋势环比仍在温和改善之中，但仍处于历史较低水平，总体来看内需仍然偏弱。前瞻地看，我们继续维持三季度增速在10%附近的判断。(完)