银行观点：中国出口预计将保持较快增长，但进口增速料持续低位--交行

全球金市：金价从两周低点反弹，此前特朗普公布税改计划大纲
路透纽约/伦敦4月26日 - 金价周三从两周低点反弹，受回补空头提振，因美国总统特朗普提议下调美国企业税后，美国公债收益率下跌，美元缩减涨幅。
路透北京9月9日 - 按资产计中国第五大银行--交通银行 金融研究中心最新研究报告预测，中国出口将保持较快增长，但进口将持续低位，因国内经济增长动能减弱、国际大宗商品价格将继续处于低位等原因。
报告认为，全球经济继续温和复苏，外需持续回暖，美国经济增长强劲，欧洲方面预计还会进一步推行经济刺激计划，加之中国与新兴市场经济体双边经贸往来加强，均有助出口增长。
但进口增长受到前期高库存影响较大，经济增长动能减弱，企业面临去库存压力。大宗商品进口融资风险继续蔓延，近期发生多起仓单业务违规案件，将会影响未来一段时间的进口贸易。
“国际大宗商品价格将继续处于低位，在影响进口增速的同时还带来通缩压力。”报告并称。
中国海关周一公布，8月出口同比增长9.4%，进口同比下降2.4%。贸易顺差498.3亿美元，改写7月创下的473亿美元的单月历史纪录新高。 （完） (发稿 李然; 审校 杨淑祯)
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路透纽约/伦敦4月26日 - 洲际交易所(ICE)指标合约原糖期货周三跌至一年低位，交易量为史上最大，因交易员关注2017/18市场年度收成前景改善，自动卖盘指令在每磅16美分之下被触发。
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