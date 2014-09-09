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亚洲 | 2014年 9月 9日 星期二 09:29 BJT

银行观点：中国出口预计将保持较快增长，但进口增速料持续低位--交行

路透北京9月9日 - 按资产计中国第五大银行--交通银行 金融研究中心最新研究报告预测，中国出口将保持较快增长，但进口将持续低位，因国内经济增长动能减弱、国际大宗商品价格将继续处于低位等原因。

报告认为，全球经济继续温和复苏，外需持续回暖，美国经济增长强劲，欧洲方面预计还会进一步推行经济刺激计划，加之中国与新兴市场经济体双边经贸往来加强，均有助出口增长。

但进口增长受到前期高库存影响较大，经济增长动能减弱，企业面临去库存压力。大宗商品进口融资风险继续蔓延，近期发生多起仓单业务违规案件，将会影响未来一段时间的进口贸易。

“国际大宗商品价格将继续处于低位，在影响进口增速的同时还带来通缩压力。”报告并称。

中国海关周一公布，8月出口同比增长9.4%，进口同比下降2.4%。贸易顺差498.3亿美元，改写7月创下的473亿美元的单月历史纪录新高。 （完） (发稿 李然; 审校 杨淑祯)
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