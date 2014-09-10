台湾货币市场：9月10日及本提存期资金预期变化一览表

标题新闻：未来10年中国豪车市场将增长50%，每年销量将增至300万辆左右--奥迪CEO
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路透台北9月10日 - 台湾货币市场周三和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期2,243亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 ------------------------------------------------- 本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期 4兆(万亿)3,537.7亿台币： 09/11 2,289.30亿台币 09/12 814.80亿台币 09/15 4,266.00亿台币 09/16 1,845.50亿台币 09/17 270.00亿台币 09/18 7,567.80亿台币 09/19 2,763.00亿台币 09/22 464.50亿台币 09/23 4,511.10亿台币 09/24 2,737.50亿台币 09/25 3,982.00亿台币 09/26 1,108.50亿台币 09/29 2,138.20亿台币 09/30 991.00亿台币 10/01 834.50亿台币 10/02 3,366.50亿台币 10/03 3,587.50亿台币 --公债到期及付息1,241.6125亿台币 09/11 90乙1期13息 14.80亿台币 09/12 94甲7期9息 12.1875亿台币 09/15 93甲8期本金 700亿台币 09/15 93甲8期10息 18.375亿台币 09/18 102甲10期1息 13.125亿台币 09/21 96甲6期7息 15.4375亿台币 09/21 99甲8期4息 9.00亿台币 09/24 97甲6期6息 17.00亿台币 09/24 101甲9期2息 8.4375亿台币 09/28 89甲3期本金 400亿台币 09/28 89甲3期15息 24.50亿台币 09/30 100甲9期3息 8.75亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --9/15：央行发行两年期存单，预计金额为200亿台币，12日标售。 --9/26：财政部发行10年期公债103甲13期，暂定金额400亿台币，9/23标售。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 (完) 注：*表新增或更新。 (记者 林妙容; 审校 董永年)
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路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
* 美元指数弹离3月末以来最低水平 * 英镑微跌，之前曾飙升至逾六个月高位 * 法国大选和朝鲜局势都令市场担忧 路透东京4月19日 - 美元指数周三弹离三周低位，英镑部分回吐英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)要求在退欧谈判之前提前举行大选之后录得的涨幅。 特雷莎梅表示，这场选举将“确保强势稳健的领导地位”，而这是磋商退欧条款的需要。英镑随后升至逾六个月最高水准。 美元指数 小升0.1%至99.633，脱离隔夜所及的3月28日以来低点99.465。 英镑兑美元 日内跌0.2%报1.2823，周二一度高见1.2908，为去年10月初以来高位，因投资者纷纷回补空头。 “特雷莎梅举行大选的决定，提振英镑走高，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 “背景方面，我们仍有可能打压风险人气的朝鲜等问题，另外还有法国大选，”他表示。 美国副总统彭斯周三表示，将与盟国以及中国对朝鲜施加经济和外交压力。上周末朝鲜进行导弹试验，但未能成功。彭斯并称，美国将以“压倒性”的回应