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亚洲 | 2014年 9月 10日 星期三 08:00 BJT

台湾货币市场：9月10日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北9月10日 - 台湾货币市场周三和本提存期资金预期变化因素摘要如下：

    **宽松因素：
    --央行存单到期2,243亿台币。
    
    **紧缩因素：     
    --央行料发行存单。
    
    -------------------------------------------------
    
    本提存期资金预期变化因素摘要如下： 
    
   **宽松因素：
    --央行存单到期 4兆(万亿)3,537.7亿台币： 
          09/11                  2,289.30亿台币
          09/12                    814.80亿台币
          09/15                  4,266.00亿台币
          09/16                  1,845.50亿台币
          09/17                    270.00亿台币
          09/18                  7,567.80亿台币
          09/19                  2,763.00亿台币
          09/22                    464.50亿台币
          09/23                  4,511.10亿台币
          09/24                  2,737.50亿台币
          09/25                  3,982.00亿台币
          09/26                  1,108.50亿台币
          09/29                  2,138.20亿台币
          09/30                    991.00亿台币
          10/01                    834.50亿台币
          10/02                  3,366.50亿台币
          10/03                  3,587.50亿台币
  
    --公债到期及付息1,241.6125亿台币
   09/11       90乙1期13息            14.80亿台币
   09/12        94甲7期9息          12.1875亿台币
   09/15       93甲8期本金              700亿台币
   09/15       93甲8期10息           18.375亿台币
   09/18      102甲10期1息           13.125亿台币
   09/21        96甲6期7息          15.4375亿台币
   09/21        99甲8期4息             9.00亿台币
   09/24        97甲6期6息            17.00亿台币
   09/24       101甲9期2息           8.4375亿台币
   09/28       89甲3期本金              400亿台币
   09/28       89甲3期15息            24.50亿台币
   09/30       100甲9期3息             8.75亿台币
        
    --月底军公教薪饷拨款。 
    
    **紧缩因素： 
    --9/15：央行发行两年期存单，预计金额为200亿台币，12日标售。 
    --9/26：财政部发行10年期公债103甲13期，暂定金额400亿台币，9/23标售。
    --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 (完)
    
    注：*表新增或更新。  

 (记者 林妙容; 审校 董永年)
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