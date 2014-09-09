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亚洲 | 2014年 9月 9日 星期二 09:31 BJT

我的钢铁网：9月5日中国主要港口铁矿石库存统计

以下内容节选自9月5日的我的钢铁网：

Mysteel本周统计全国41个主要港口铁矿石库存总量为11,269万吨，环比上周增加32万吨，同口径库存10,698万吨；其中澳矿5,867万吨，巴西1,931万吨，印度113万吨，贸易矿3,825万吨，精粉473万吨，球团228万吨，块矿1,460万吨。

Mysteel本周统计天津、京唐、曹妃甸、日照、青岛、岚山、连云港北方七港一周疏港量1,109.5万吨，环比上周增0.3%。(完)

详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
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