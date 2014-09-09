我的钢铁网：9月5日中国主要港口铁矿石库存统计

全球金市：金价从两周低点反弹，此前特朗普公布税改计划大纲
路透纽约/伦敦4月26日 - 金价周三从两周低点反弹，受回补空头提振，因美国总统特朗普提议下调美国企业税后，美国公债收益率下跌，美元缩减涨幅。
以下内容节选自9月5日的我的钢铁网：
Mysteel本周统计全国41个主要港口铁矿石库存总量为11,269万吨，环比上周增加32万吨，同口径库存10,698万吨；其中澳矿5,867万吨，巴西1,931万吨，印度113万吨，贸易矿3,825万吨，精粉473万吨，球团228万吨，块矿1,460万吨。
Mysteel本周统计天津、京唐、曹妃甸、日照、青岛、岚山、连云港北方七港一周疏港量1,109.5万吨，环比上周增0.3%。(完)
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路透纽约/伦敦4月26日 - 金价周三从两周低点反弹，受回补空头提振，因美国总统特朗普提议下调美国企业税后，美国公债收益率下跌，美元缩减涨幅。
路透纽约/伦敦4月26日 - 洲际交易所(ICE)指标合约原糖期货周三跌至一年低位，交易量为史上最大，因交易员关注2017/18市场年度收成前景改善，自动卖盘指令在每磅16美分之下被触发。
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