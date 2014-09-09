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亚洲 | 2014年 9月 9日 星期二 09:33 BJT

中钢协：中国8月铁矿石价格指数继续下降，后期波动下行

以下内容节选自9月9日的钢联资讯：

8月份，国内钢铁生产小幅增加，但受宏观经济增速回落影响，钢材价格连创新低，铁矿石价格大幅下跌。由于港口库存依然在一亿吨以上徘徊，铁矿石市场供大于求局面仍未改变，后期铁矿石价格仍将呈波动下行走势。

8月末，中国铁矿石价格指数（CIOPI）为309.52点，环比下降18.10点，降幅为5.52%，环比由升转降。其中：国产铁矿石价格指数为279.42点，环比下降3.20点，降幅为1.13%，降幅有所缩小；进口铁矿石价格指数为323.14点，环比下降24.84点，降幅为7.14%，环比由升转降。(完)

详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
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