国际油市：库存下降预期推动美国原油期货升越93美元，关注OPEC动向

美国债市：价格微升，因特朗普税改方案没有惊喜

* 美国政府提议下调企业税 * 美国五年期公债标售需求疲弱 路透纽约4月26日 - 美债价格周三上涨，逆转了过去几日大幅下挫的 走势，因总统特朗普发布的税改计划没什么惊喜。 一周来，一揽子税改计划的细节已经被披露，使得今日发布的计划大 纲缺乏惊喜。 周三，特朗普提议下调对企业税和企业汇回国内的海外利润的税率， 他还要求提高个人应税收入抵扣标准，取消遗产税继承税，简化报税。 但这一揽子计划与预期基本一致，投资者现在聚焦税改计划能否在国 会获得通过，此前医保议案就在众议院搁浅。 “与其说是一个计划，不如说是一些纲要，目前市场对此反应并不热 烈，主要因为计划最终成为法案还有很多工作要做，”Jones Trading首 席市场策略师Michael O'Rourke称。 “市场处于观望态势，看计划如何推进，大部分市场人士确信，最终 的法案与计划将会有天壤之别。” 美国五年期公债标售表现平平，没有给债市投资者留下深刻印象。投 标倍数仅为2.34，低于上月标售时的2.