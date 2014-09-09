国际油市：库存下降预期推动美国原油期货升越93美元，关注OPEC动向

国际油市：油价持稳，此前美国原油库存骤降
路透纽约4月26日 - 油价周三在早盘下跌后反弹，此前美国政府数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，激励了买盘。油价过去几天下跌，因担心尽管产油国减产，但全球供应过剩的局面仍将持续。
在行业及官方周度库存数据出炉之前，路透周一公布的初步调查结果显示，美国商业原油上周库存可能下滑150万桶。汽油库存预料也将下降，馏分油库存料将上升。
石油输出国组织(OPEC)几位代表周一说，油价下跌及供应充裕已引发一些OPEC成员国的忧虑，尽管地缘政治紧张以及气温下降可能意味着这种忧虑仅是短暂的。
美国白宫周一表示，奥巴马总统要求国会拨款至一个反恐怖主义基金，以协助其他国家训练士兵及配备设备来打击极端武装分子，这也是美国打击伊斯兰国武装分子的核心计划。
欧盟周一决定，由于俄罗斯卷入乌克兰冲突，将对俄采取新的制裁行动，但推迟制裁生效的时间，以便留出时间评估乌克兰的停火是否正在得到执行。
利比亚National Oil Corp周一说，该国石油产量已从每日72.5万桶增加至每日74万桶，因有数座石油出口港恢复开放。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜/李婷仪 审校 王兴亚/于春红)
路透纽约4月26日 - 油价周三在早盘下跌后反弹，此前美国政府数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，激励了买盘。油价过去几天下跌，因担心尽管产油国减产，但全球供应过剩的局面仍将持续。
* 美国政府提议下调企业税 * 美国五年期公债标售需求疲弱 路透纽约4月26日 - 美债价格周三上涨，逆转了过去几日大幅下挫的 走势，因总统特朗普发布的税改计划没什么惊喜。 一周来，一揽子税改计划的细节已经被披露，使得今日发布的计划大 纲缺乏惊喜。 周三，特朗普提议下调对企业税和企业汇回国内的海外利润的税率， 他还要求提高个人应税收入抵扣标准，取消遗产税继承税，简化报税。 但这一揽子计划与预期基本一致，投资者现在聚焦税改计划能否在国 会获得通过，此前医保议案就在众议院搁浅。 “与其说是一个计划，不如说是一些纲要，目前市场对此反应并不热 烈，主要因为计划最终成为法案还有很多工作要做，”Jones Trading首 席市场策略师Michael O'Rourke称。 “市场处于观望态势，看计划如何推进，大部分市场人士确信，最终 的法案与计划将会有天壤之别。” 美国五年期公债标售表现平平，没有给债市投资者留下深刻印象。投 标倍数仅为2.34，低于上月标售时的2.
路透芝加哥4月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆合约周三连续第二日下跌，受累于玉米价格下挫的外溢效应，以及巴西农户卖盘增加的前景。