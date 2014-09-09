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货币新闻 | 2014年 9月 9日 星期二 09:45 BJT

国际油市：库存下降预期推动美国原油期货升越93美元，关注OPEC动向

在行业及官方周度库存数据出炉之前，路透周一公布的初步调查结果显示，美国商业原油上周库存可能下滑150万桶。汽油库存预料也将下降，馏分油库存料将上升。

石油输出国组织(OPEC)几位代表周一说，油价下跌及供应充裕已引发一些OPEC成员国的忧虑，尽管地缘政治紧张以及气温下降可能意味着这种忧虑仅是短暂的。

美国白宫周一表示，奥巴马总统要求国会拨款至一个反恐怖主义基金，以协助其他国家训练士兵及配备设备来打击极端武装分子，这也是美国打击伊斯兰国武装分子的核心计划。

欧盟周一决定，由于俄罗斯卷入乌克兰冲突，将对俄采取新的制裁行动，但推迟制裁生效的时间，以便留出时间评估乌克兰的停火是否正在得到执行。

利比亚National Oil Corp周一说，该国石油产量已从每日72.5万桶增加至每日74万桶，因有数座石油出口港恢复开放。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜/李婷仪 审校 王兴亚/于春红)
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