中信期货：中国期指总持仓创历史新高，空头主力强势回补

上周市场出现了7月以来的第二波强劲拉升走势。在大幅拉高后，上周五资金没有出现节前离场的常态格局，而是大举流入。其中，主力空方资金流入明显，似有阻碍大盘继续上攻的意图。不过，空方的打压难快速见效，更多的是短期行为。

期指总持仓变化仍对行情上行有利。在上周的快速拉升行情中，总持仓急速回升，从165376手增长到198622手，创出历史新高。这说明上周的突破上涨行情吸引了大量资金入场，预计大盘仍存在惯性上冲的动能。不过，上周资金流入过快，且在创出新高后，资金继续大幅进场的动能有所减弱。如果缺乏后续资金继续流入的助推，行情上行的步伐将减缓。(完)