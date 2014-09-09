国都期货：宏观及供需基本面未现明显利好，沪钢反弹空间有限

在经历持续性下跌后，螺纹钢期价虽有技术性反弹需求，但鉴于当前宏观经济和供需基本面未出现明显利好，反弹空间十分有限。

国内港口铁矿石库存自2月突破1亿吨后，一直维持在1亿吨以上，其间库存虽出现连续5周下降，但降幅有限。截至9月5日，全国港口铁矿石库存依然保持在1.12亿吨。天量的库存对铁矿石价格形成压制，澳洲PB粉矿远期现货价格在8月末失守90美元/吨关口后，市场信心遭受沉重打击，进口矿远期现货价格不断下跌，现已创下2009年10月份以来的新低，最低达82.5美元/吨。从中长期看，铁矿石价格重心依然向下，对钢材价格的支撑作用不断弱化。(完)