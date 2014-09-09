国都期货：宏观及供需基本面未现明显利好，沪钢反弹空间有限

全球金市：金价从两周低点反弹，此前特朗普公布税改计划大纲
路透纽约/伦敦4月26日 - 金价周三从两周低点反弹，受回补空头提振，因美国总统特朗普提议下调美国企业税后，美国公债收益率下跌，美元缩减涨幅。
以下内容节选自9月9日的《期货日报》：
在经历持续性下跌后，螺纹钢期价虽有技术性反弹需求，但鉴于当前宏观经济和供需基本面未出现明显利好，反弹空间十分有限。
国内港口铁矿石库存自2月突破1亿吨后，一直维持在1亿吨以上，其间库存虽出现连续5周下降，但降幅有限。截至9月5日，全国港口铁矿石库存依然保持在1.12亿吨。天量的库存对铁矿石价格形成压制，澳洲PB粉矿远期现货价格在8月末失守90美元/吨关口后，市场信心遭受沉重打击，进口矿远期现货价格不断下跌，现已创下2009年10月份以来的新低，最低达82.5美元/吨。从中长期看，铁矿石价格重心依然向下，对钢材价格的支撑作用不断弱化。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约/伦敦4月26日 - 金价周三从两周低点反弹，受回补空头提振，因美国总统特朗普提议下调美国企业税后，美国公债收益率下跌，美元缩减涨幅。
路透纽约/伦敦4月26日 - 洲际交易所(ICE)指标合约原糖期货周三跌至一年低位，交易量为史上最大，因交易员关注2017/18市场年度收成前景改善，自动卖盘指令在每磅16美分之下被触发。
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