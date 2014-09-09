《交易视点》把握中国低等级信用债的息差优势--中信证券

路透上海9月9日 - 中国中信证券 最新信用产品周报认为，中国大规模放松货币政策的可能性较小，短期内，预计高等级债券收益率仍随利率债处于横向整理阶段，而受相对稳定资金利率支撑，中低评级产品的息差优势仍较为明显，配置盘可以继续考虑非周期性行业产业债。

上周中票市场收益率略有上行，5年期AAA中票收益率升至5.25%左右。信用产品与利率债利差仍然偏低，高等级债券收益率将继续与金融债保持同向波动状态。

将陆续公布金融和经济数据预计仍会偏弱，但是否会大幅低于预期仍有待观察；从货币政策来看，央行公开市场操作适度宽松，支持实体经济也采取支农再贷款等定向操作，同时需关注中下旬资金面收紧可能对收益率带来的扰动。

**城投债信用利差继续缩减的概率不高**

上周城投债收益率基本保持稳定，7年提前还本的中西部地级城投债收益率维持在6.30%的水平、与同级别中期票据收益率基本持平。

预算法四审稿通过，地方政府融资的法律瓶颈被打开，有利于扩充地方政府的融资来源，而低利率、长期限的融资渠道更有利于缓解地方政府的债务压力，对现存城投债总体正面；

但城投债的信用利差已处于历史最低的水平、继续缩减的概率不高，城投债收益率预计将与利率债、高等级信用债保持同向波动。

**短融产品仍有定配置价值**

上周资金面相对宽松，短端产品收益率普遍下行、1年期各等级短融收益率下行0-5BP。资金面在经历了月末季节性收紧和IPO冲击后，于本月初有所缓解，资金利率有所下行。

央行在资金面宽松的背景下净投放量有所减少，表现中规中矩，仍维持适度宽松的货币政策，对资金面的干涉力度不大。

预计9月中上旬相对宽松的资金面或将继续维持，短端产品收益率有进一步下行的空间。

但9月资金利率中枢难以显着低于8月，短端产品收益下行空间可能有限。目前，短融收益率与资金面仍处于历史较高水平，总体来看短融产品仍有一定的配置价值。

**个券推荐**

上周共有100只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量1250.20亿元。

短融和超短融中，我们推荐14中信股SCP002、14中化股SCP001、14华电股SCP003、14中海运SCP003、14京投CP002、14川高速CP001（有担保）、14特变CP001、14津保税CP002、14悦达CP002、14蒙东CP002、14鲁宏桥CP001、14津钢管CP002、14沪临港CP002、14粤温氏CP002；

中期票据中，我们推荐14南电MTN002、14陕延油MTN003、14中建MTN002、14港中旅MTN002；

私募票据中我们推荐14大同煤矿PPN002、14淮南矿PPN004、14西山煤电PPN001；企业债中我们推荐14京国资债、14渝两江债02。(完)