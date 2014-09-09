期货日报：大连铁矿石期货大幅下挫，市场悲观心态加重

以下内容节选自9月9日的《期货日报》：

自9月3日开始，国内铁矿石期货主力1501合约便大幅下挫，三个交易日累计跌幅超过9%。其中，9月5日当天1409合约甚至出现跌停。与此同时，现货市场的跟跌态势也十分明显，目前铁矿石普氏指数已跌至85美元/吨附近，创2010年以来的新低。

多名行业人士透露，近日国内铁矿石市场出现暴跌，主要是受临近交割的铁矿石期货影响。市场有传闻称，华东地区某大型钢厂将交割一种名为“金布巴”的澳大利亚铁矿石，由于该矿种属于新品种，市场认知度较低，并被误认为是“烂矿”。

事实上，除了交割问题之外，成本重心下移也是近期铁矿石价格重挫的原因之一。据了解，我国铁矿石进口主要来自澳大利亚和巴西。工信部数据显示，今年1-6月，我国累计进口铁矿石45716万吨，同比增长19.1%。市场人士普遍认为，考虑到目前我国港口仍有上亿吨的库存以及后期的到货压力，预计铁矿石价格重心仍将下行。(完)

详情请点选链接：here