期货日报：大连铁矿石期货大幅下挫，市场悲观心态加重

全球金市：金价从两周低点反弹，此前特朗普公布税改计划大纲
路透纽约/伦敦4月26日 - 金价周三从两周低点反弹，受回补空头提振，因美国总统特朗普提议下调美国企业税后，美国公债收益率下跌，美元缩减涨幅。
以下内容节选自9月9日的《期货日报》：
自9月3日开始，国内铁矿石期货主力1501合约便大幅下挫，三个交易日累计跌幅超过9%。其中，9月5日当天1409合约甚至出现跌停。与此同时，现货市场的跟跌态势也十分明显，目前铁矿石普氏指数已跌至85美元/吨附近，创2010年以来的新低。
多名行业人士透露，近日国内铁矿石市场出现暴跌，主要是受临近交割的铁矿石期货影响。市场有传闻称，华东地区某大型钢厂将交割一种名为“金布巴”的澳大利亚铁矿石，由于该矿种属于新品种，市场认知度较低，并被误认为是“烂矿”。
事实上，除了交割问题之外，成本重心下移也是近期铁矿石价格重挫的原因之一。据了解，我国铁矿石进口主要来自澳大利亚和巴西。工信部数据显示，今年1-6月，我国累计进口铁矿石45716万吨，同比增长19.1%。市场人士普遍认为，考虑到目前我国港口仍有上亿吨的库存以及后期的到货压力，预计铁矿石价格重心仍将下行。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约/伦敦4月26日 - 金价周三从两周低点反弹，受回补空头提振，因美国总统特朗普提议下调美国企业税后，美国公债收益率下跌，美元缩减涨幅。
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