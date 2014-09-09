《汇市简讯》澳元/美元下跌，稍早澳洲公布疲弱企业信心数据

全球金市：金价从两周低点反弹，此前特朗普公布税改计划大纲
路透纽约/伦敦4月26日 - 金价周三从两周低点反弹，受回补空头提振，因美国总统特朗普提议下调美国企业税后，美国公债收益率下跌，美元缩减涨幅。
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* 澳元/美元小跌，受澳洲疲弱的企业信心数据打压
* 以历史标准看，澳洲企业信心仍处于高位
* 澳洲国民银行(NAB)企业信心指数从7月的正10降至正8，企业现况指数从正8降至正4
* 澳洲房屋融资数据同样略逊于预估
* 澳元/美元受数据影响触及日内新低0.9273，最新报0.9277
(完)
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(编译 王兴亚；审校 于春红)
路透纽约/伦敦4月26日 - 金价周三从两周低点反弹，受回补空头提振，因美国总统特朗普提议下调美国企业税后，美国公债收益率下跌，美元缩减涨幅。
路透纽约/伦敦4月26日 - 洲际交易所(ICE)指标合约原糖期货周三跌至一年低位，交易量为史上最大，因交易员关注2017/18市场年度收成前景改善，自动卖盘指令在每磅16美分之下被触发。
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