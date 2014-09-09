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亚洲 | 2014年 9月 9日 星期二 09:53 BJT

《汇市简讯》澳元/美元下跌，稍早澳洲公布疲弱企业信心数据

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* 澳元/美元小跌，受澳洲疲弱的企业信心数据打压

* 以历史标准看，澳洲企业信心仍处于高位

* 澳洲国民银行(NAB)企业信心指数从7月的正10降至正8，企业现况指数从正8降至正4

* 澳洲房屋融资数据同样略逊于预估

* 澳元/美元受数据影响触及日内新低0.9273，最新报0.9277

(完)

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(编译 王兴亚；审校 于春红)
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