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亚洲 | 2014年 9月 9日 星期二 09:52 BJT

宝城期货：供应压力加大而下游需求不畅，沪胶暂难转变颓势

以下内容节选自9月9日的《期货日报》：

泰国军政府抛售收储橡胶和越南政府取消橡胶出口关税，在上游源头增加了橡胶的供应压力，而随着美国对华轮胎“双反”审判日迫近，下游需求又陷入出口被堵的绝境。在此背景下，中秋节前一周，国内沪胶再度跌入无底深渊，主力1501合约在14000元/吨关口已然朝不保夕。

在沪胶连续下跌的情况下，近月合约现货属性增强，下游买盘渐增，虽然对沪胶1409合约价格产生支撑，但新增库存压力却对主力1501合约产生压制。此外，尽管沪胶1409合约逐步移仓至1411合约，在一定程度上将老胶仓单问题延后了两个月解决，但利空仍未消除。在老胶交割完成之前，沪胶市场难以转变下跌颓势。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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